Meksika'da Dünya Kupası Kutlamasında İzdiham: 3 Ölü
Meksika’da Dünya Kupası kutlamaları sırasında yaşanan yoğun kalabalıkta 3 kişi nefessiz kalarak hayatını kaybetti. Yetkililer, taraftarlara kutlamalarda dikkatli ve sağduyulu olunması çağrısı yaptı.
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Meksika, Dünya Kupası karşılaşmasında Ekvador’u 2-0 mağlup ederek son 16 turuna yükseldi. Bu galibiyet, Meksika’nın 1986’dan bu yana Dünya Kupası’nda eleme aşamasındaki ilk zaferi olarak kayıtlara geçti.
YÜZ BİNLER SOKAKLARA DÖKÜLDÜ
Bunun ardından yaklaşık 1 milyondan fazla kişi sokaklara çıkarak kutlama yaptı. Kutlamalar sırasında yaşanan aşırı kalabalık ve sıkışma nedeniyle 19 ve 48 yaşlarında iki kadın ile 44 yaşında bir erkek nefessiz kalarak yaşamını yitirdi. Olayın ardından Mexico City Belediye Başkanı Clara Brugada, taraftarlara çağrıda bulunarak kutlamalarda 'sorumluluk, dikkat ve sağduyu' vurgusu yaptı.
Kaynak: AA
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