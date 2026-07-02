Trabzon'da Patlayıcı Yüklü İHA Alarmı: Ağaca Çarpıp İnfilak Etti

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Trabzon'un Vakfıkebir ilçesinde kırsal alana düşen ve ağaca çarptıktan sonra infilak eden insansız hava aracında yaklaşık 5 kilogram patlayıcı bulunduğu tespit edildi. Olay, Açıkalan Mahallesi kırsalında meydana geldi. Patlama sesini duyan vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye güvenlik güçleri ve uzman ekipler sevk edildi.

UKRAYNA'YA AİT OLABİLİR

Yapılan ilk teknik incelemelerde İHA'nın patlayıcı taşıdığı belirlenirken, cihazın menşeiyle ilgili araştırma başlatıldı. İncelemelerde İHA'nın Ukrayna'ya ait olabileceği değerlendiriliyor. Olay nedeniyle mahallede kısa süreli panik yaşanırken, güvenlik ekipleri bölgede detaylı inceleme çalışmalarını sürdürüyor.

Kaynak: İHA