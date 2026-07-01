Avrupa Kavruluyor: İspanya’da Bir Ayda Binden Fazla Ölüm

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Avrupa genelinde etkisini artıran sıcak hava dalgası İspanya’da ciddi bir sağlık krizine dönüştü. Resmi verilere göre, ülkede yalnızca bir ay içinde bin 29 kişi sıcaklıkların yol açtığı etkiler nedeniyle hayatını kaybetti.

SICAKLIK REKORU

tv100'ün İspanya Meteoroloji Ajansı'ndan (AEMET) aktardığına göre 1-30 Haziran tarihleri arasında ülke genelinde 165 maksimum sıcaklık rekoru kırıldı. Bu rekorların önemli bir kısmının aylık ve tüm zamanların en yüksek değerleri olduğu bildirildi. AEMET verilerine göre Haziran ayı, kayıtlardaki en sıcak ikinci Haziran olarak kayıtlara geçti. Ortalama sıcaklıkların mevsim normallerinin 3,2 derece üzerine çıktığı belirtildi.

UZMANLARDAN UYARI

Sıcak hava dalgasının en yoğun yaşandığı günlerde ülke nüfusunun büyük bölümü sağlık riski altında kaldı. Özellikle yaşlılar ve kronik hastalığı bulunanlar yüksek risk grubunda yer aldı. Uzmanlar, son yıllarda sıcak hava dalgalarının hem sıklığının hem de şiddetinin arttığına dikkat çekerek, iklim değişikliğinin etkilerinin giderek daha görünür hale geldiğini vurguluyor.