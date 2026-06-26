Venezuela'da Bilanço Ağırlaşıyor: Ölü Sayısı 235'e Yükseldi, Enkazlarda Zamanla Yarış

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Sağlık Bakanı Alvarado, ülkeyi vuran 2 büyük depremin ardından son durumu değerlendirdi.

ÖLÜ SAYISI 235'E YÜKSELDİ

Depremde yaşamını yitirenlerin sayısının 235'e çıktığını aktaran Alvarado, 4 bin 300'den fazla kişinin ise yaralandığını belirtti.

'HASTANELERİ MEŞGUL ETMEYİN' ÇAĞRISI

La Guaira eyaletinin depremden en çok etkilenen yer olduğunu vurgulayan Alvarado, "Şu an için elimizde yeterli ilaç ve tıbbi malzeme stoku bulunmaktadır ancak yoğunluğu yönetebilmek adına lojistik ağımızı tamamen La Guaira ve Caracas çevresine kaydırıyoruz. Vatandaşlarımızdan ricamız, acil durumlar dışında hastaneleri meşgul etmemeleridir" ifadelerini kullandı.

SAHRA HASTANELERİ KURULMAYA BAŞLADI

Hasta yoğunluğu nedeniyle sahra hastanelerinin kurulumuna başlandığını dile getiren Alvarado, şunları kaydetti:

"Tüm sağlık personelimize, doktorlarımıza, hemşirelerimize ve tıp öğrencilerimize çağrıda bulunuyorum; şu an her birinizin desteğine ihtiyacımız var. Yaralılarımıza hızlıca müdahale edebilmek için herkes en yakın sağlık merkezine intikal etmelidir. Sahra hastanelerinin kurulumuna başladık. Hedefimiz, hastane binalarındaki yükü hafifletmek ve durumu kritik olmayan hastaları buralarda tedavi ederek ameliyathaneleri ve yoğun bakımları durumu ağır olan depremzedelere ayırmaktır."

LA GUAİRA'DA YIKIM BÜYÜK

Devlet kanalı VTV'nin haberine göre, Venezuela Geçici Devlet Başkanı Delcy Rodriguez, İçişleri Bakanı Diosdado Cabello ve Ulusal Meclis Başkanı Jorge Rodriguez, La Guaira'yı ziyaret etti.

Macuto bölgesinde açıklamalarda bulunan Rodriguez, çöken binaların arasından "mümkün olan en fazla sayıda insanı kurtarmayı" umduklarını belirtti.

La Guaira'nın afet bölgesi ilan edildiğini hatırlatan Rodriguez, "Uluslararası yardım talebinde bulunduk, Dominik Cumhuriyeti'nden gelen ilk arama kurtarma ekipleri iniş yapmak üzere, önümüzdeki saatlerde ise diğer ülkelerden ekipler ulaşacak." diye konuştu.

TÜRKİYE'DEN İKİ UÇAK HAVALANIYOR

AFAD, Venezuela’da meydana gelen şiddetli depremler sonrasında bölgeye Türkiye’nin arama kurtarma ve insani yardım ekiplerini taşıyacak olan 2 uçak bugün İstanbul Atatürk Havalimanı’ndan uğurlanacağını duyurdu.

7.2 VE 7.5'LİK İKİ DEPREMLE SARSILDI

ABD Jeolojik Araştırma Merkezi (USGS), Venezuela'da 39 saniye arayla 7,2 ve 7,5 büyüklüğünde 2 deprem olduğunu bildirmişti.

USGS, Venezuela'da, Yaracuy eyaletine bağlı Yumare kentinin 23 kilometre güneydoğusunda 7,5, aynı eyalete bağlı San Felipe kentinin 24 kilometre kuzeydoğusunda ise 7,2 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini açıklamıştı.

Depremin derinliğinin Yumare'de 10, San Felipe'de ise 21,9 kilometre olduğu bilgisi paylaşılmıştı.

Kaynak: AA