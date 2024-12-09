'Vatan Haini' Olabilir Ama Hala Başkomutan!

Güney Kore Savunma Bakanlığı Sözcüsü Jeon Ha-kyu, Devlet Başkanı Yoon Suk Yeol'un 3 Aralık gecesi sıkıyönetim ilan etmesi nedeniyle "vatana ihanet" ile soruşturulması hakkında açıklamalarda bulundu. Jeon, sıkıyönetim ilanı nedeniyle soruşturulan davadaki bir şüphelinin askeri güçleri yönetme gücüne sahip olup olamayacağı sorusuna, "Askeri güçlerin kontrolü şu anda yasal olarak başkomutanın elindedir" dedi.

İktidardaki Halkın Gücü Partisi (PPP) lideri Han Dong-hoon ise dün yaptığı açıklamada, Yoon'un görevden ayrılına kadar devlet işlerinden uzak duracak olmasının başkomutanlık yetkisini de kapsayacağını ifade etti.

ASKERLER SEÇİM KOMİSYONUNA MI GİRDİ?

Yerel medyada çıkan haberlere göre, güvenlik kamerası görüntüleri üzerinde yapılan incelemelerde, İstihbarat Komutanlığı mensuplarının, sıkıyönetimin ilan edildiği gece Ulusal Seçim Komisyonu ofisine girerek, ofisteki seçmen kütüklerini yöneten sunucuların görüntülerini kaydettikleri ileri sürülmüştü.

Yoon'a acil sıkıyönetim ilan etmesini tavsiye eden eski Savunma Bakanı Kim Yong-hyun, nisanda yapılan ve sol muhalefetin ezici bir zafer kazandığı genel seçimlerdeki yolsuzluk iddialarını araştırmanın gerekli olup olmadığını belirlemek amacıyla seçim komisyonu genel merkezine asker gönderildiğini söylemişti.

Kim'in, adli makamların seçmen sahtekarlığı iddialarına ilişkin soruşturma başlatmasının zor olacağı için asker gönderilmesine karar vermiş olabileceği iddia edilmişti.

Jeon, savunma bakanlığının bu iddiaların doğru olup olmadığını tespit etmeye çalıştığını bildirmişti.

SIKIYÖNETİM İLANI

Devlet Başkanı Yoon Suk Yeol, 3 Aralık gecesi televizyon kanalında yaptığı konuşmada, "muhalefetin devlet karşıtı aktivitelere karışması" gerekçesiyle sıkıyönetim ilan etmiş ancak parlamentonun yaptığı oylamada kararı kaldırması ve bunun Bakanlar Kurulunda onaylanmasıyla geri adım atmıştı.

Yoon, muhalefeti "hükümetin işlevini yerine getirmesini engellemekle" suçlayarak, sıkıyönetimin "Kuzey Kore yanlısı güçleri ortadan kaldırmayı ve anayasal özgürlük düzenini korumayı amaçladığını" savunmuştu.

Sıkıyönetim ilanının ardından Savunma Bakanlığı, ordudaki komutanlara toplantı talimatı verip teyakkuzda olunması çağrısı yapmıştı. Öte yandan, "sıkıyönetim birlikleri" olarak görevlendirilen askerlerin Ulusal Meclise girdiği bildirilmişti.

Ulusal Mecliste yapılan acil oturumda sıkıyönetim kararının kaldırılmasına ilişkin verilen önerge, 190 milletvekilinin oyuyla kabul edilmişti. Ulusal Meclis Başkanlığı Ofisi, sıkıyönetimin, yapılan oylamanın ardından "hükümsüz" hale geldiğini açıklamıştı.

Bunun üzerine Bakanlar Kurulunu toplayan Yoon, kabinenin onayının ardından sıkıyönetimi sona erdirdiğini duyurmuştu.

Ana muhalefetteki Demokratik Parti ve 5 küçük muhalefet partisi, Yoon'un sıkıyönetim ilanının anayasaya ve yasalara aykırı olduğu gerekçesiyle devlet başkanının görevden alınması için meclise önerge sunmuştu.

Kabul edilmesi için 200 milletvekilinin onayını alması gereken önerge, yeterli sayıya ulaşılamadığı için kabul edilmemişti.

"Vatana ihanet" şüphesiyle yürütülen soruşturma kapsamında Devlet Başkanı Yoon Suk Yeol için seyahat yasağının getirildiği bildirilmişti.

Kaynak: AA