Ürdün, İran-İsrail gerilimi nedeniyle hava sahası tüm uçuşlara kapattı

Ürdün Sivil Havacılık Düzenleme Kurumu'nun Ürdün hava sahasını kapatma kararıyla ilgili PETRA'nın haberine göre yapılan açıklamada, gelen, giden ve transit tüm uçuşlara "birkaç saat" kapatılacağı duyuruldu.

Ayrıca, bu uygulamanın gelişmelere göre güncellenip kontrol edileceği belirtildi. Kararın bölgedeki artan tehlikeler nedeniyle alındığı ve sivil havacılığın güvenliğini korumak amacıyla uluslararası standartlara göre risklerin değerlendirilmesinin ardından alındığı aktarıldı.

Öte yanda, Ürdün kamu yayın kuruluşu, İran’ın İsrail’e yönelik başlattığı saldırının ardından Ürdün genelinde olağanüstü hal ilan edildiğini duyurdu.

İsrail-İran Gerilimi

Anadolu Ajansı'nın haberine göre; İsrail, İran'ın Şam'daki büyükelçilik yerleşkesinde yer alan konsolosluk binasına 1 Nisan'da hava saldırısı düzenlemiş, İran Devrim Muhafızları Ordusundan 2'si general 7 kişi ölmüştü.

İran lideri Ayetullah Ali Hamaney, İsrail'in Şam'daki İran konsolosluğuna saldırısının ülkesinin topraklarına saldırı anlamına geldiğini belirterek, "Kötü rejim bir hata yaptı, cezalandırılmalı ve cezalandırılacak." ifadesini kullanmıştı.

ABD Başkanı Joe Biden da İran'ın İsrail'e yönelik saldırı tehditleri karşısında Tel Aviv'e "sarsılmaz" şekilde destek vermeye devam edeceklerini belirtmişti.

İsrail Dışişleri Bakanı Yisrael Katz ise "İran, topraklarından bize saldırırsa karşılık vereceğiz, İran'a saldıracağız." açıklamasını yapmıştı.

Bazı ülkeler, bölgede tırmanan gerilim üzerine vatandaşlarına İran ve İsrail'e seyahat etmemeleri tavsiyesinde bulunmuştu.