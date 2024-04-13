Almanya'dan Yunan bakana Filistin yanlısı tutumu nedeniyle 'siyasi' yasak

Yunanistan'ın eski Maliye Bakanı Yanis Varufakis, sosyal medya hesabından Filistin'i destekleyen söylemleri nedeniyle Almanya İçişleri Bakanlığı'nın kendisine ülkedeki siyasi faaliyetlere katılmasını yasakladığını duyurdu.

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Almanya'dan Yunan bakana Filistin yanlısı tutumu nedeniyle 'siyasi' yasak

Yunanistan'ın eski Maliye Bakanı Yanis Varufakis, Almanya'nın kendisi için siyasi faaliyetlere katılım yasağı getirdiğini sosyal medya hesabından duyurdu.

Varufakis, Almanya'yı siyasi amaçla ziyaret edemeyeceğini ve çevrim içi toplantılara katılmasının yasaklandığını belirtti. Bu yasağın sebebinin ise 12 Nisan'da Berlin'de düzenlenen Filistin Kongresi için planladığı Filistin'e destek konuşması olduğunu söyledi.

12 Nisan'daki konuşmasının Alman polisi tarafından engellendiğini de paylaşan Varufakis, engellenen söz konusu konuşmayı web sitesi üzerinden paylaştı.

Anadolu Ajansı'nın haberine göre, Varufakis, konuşmasında, Filistinlilerin yaklaşık 80 yıldır adeta bir yarı açık cezaevinde yaşadığını, asgari düzeyde gıda ve su ile idare ettiğini, dış dünya ile bağlantısının bulunmadığını ve periyodik olarak bombalandığını vurguladı.

Filistinlilere yaşadıkları kısıtlı alanda gölgesine sığınacakları ve meyvesini tadacakları bir ağaç bile bırakılmadığını vurgulayan Varufakis, Filistinli çocukların keskin nişancılar tarafından öldürüldüğüne de işaret etti.

Varufakis, kimin işlediğine bakmaksızın soykırımı ve savaş suçlarını kınadığını belirterek, "Çünkü Güney Amerika ve Güney Afrika'da olduğu gibi İsrail-Filistin topraklarında da ırkçılığa karşı çıkıyoruz. Çünkü tarihi Filistin topraklarında Yahudiler, Filistinliler, Bedeviler ve Hristiyanlar arasında eşitlik, evrensel insan hakları ve özgürlüğü savunuyoruz." ifadelerini kullandı.

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