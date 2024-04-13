Rusya’da sel felaketi: Bazı bölgelerde sular en üst seviyeye çıktı

Orenburg Bölge Valiliği, Vali Pasler'in Orsk kentinde acil durumlar komisyonu üyeleri ile yaptığı toplantıya dair bir açıklama yaptı.

Pasler, toplantıda Orenburg'daki sellerin en üst seviyede olduğunu belirtirken, Orsk kentinde durumun düzelmeye başladığını ve temizleme ve onarım çalışmalarının başlatıldığını aktardı.

Aynı zamanda Orenburg Belediyesi, Ural Nehri'ndeki su seviyesinin tehlikeli bir noktaya ulaştığını duyurdu.

Kurgan Bölge Valisi Vadim Şumkov da Tobol Nehri'ndeki suyun hızla hareket ettiğini belirtirken, gerekli önlemlerin alındığını ve tehlikeli yerleşim birimlerinden vatandaşların tahliye edilmesi gerektiğini vurguladı.

Ural Nehri'ndeki Baraj Patlamıştı

Rusya'nın Orenburg bölgesindeki Orsk kentinde, Ural Nehri üzerindeki bir barajın 6 Nisan akşamı patlaması nedeniyle 2 bin 400'den fazla ev sular altında kalmıştı.

Sel nedeniyle mahsur kalan binlerce kişiyi kurtarmak için tahliye çalışmaları başlatılmıştı.

Ülkenin diğer bölgelerindeki nehirler de taşmaya başlamıştı.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, hafta başında hükümete seller nedeniyle özel komisyon kurma talimatı vermişti.

Sel tehlikesi nedeniyle Kurgan ve Tümen bölgelerinde 8 Nisan'da acil durum ilan edilerek, bazı yerlerde geçici konaklama merkezleri oluşturulmuş ve tahliyeler başlatılmıştı.

Kaynak: AA