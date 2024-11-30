Ünlü Oyuncu Bir Anda Fenalaştı, Sahnedeyken Hayatını Kaybetti

Kanadalı oyuncu Julien Arnold (60) Kanada'nın Edmonton kentinde sahnelenen ‘A Christmas Carol’ oyunu sırasında aniden rahatsızlanarak hayatını kaybetti. Citadel Tiyatrosu tarafından yapılan açıklamada, Julien Arnold’un oyun sırasında ani bir sağlık problemi yaşadığı ve hemen tıbbi müdahale yapıldığı belirtildi. Ancak tüm çabalara rağmen oyuncunun hayatını kaybettiği açıklandı.

ÖLÜM NEDENİ BELLİ DEĞİL

Citadel Tiyatrosu açıklamasında,"Julien, yıllardır tiyatromuzun değerli bir üyesiydi. Onun yeteneği, nezaketi ve sanata olan tutkusu hepimizi derinden etkiledi. Bu kayıp, hepimiz için büyük bir üzüntü kaynağı" dedi. Oyuncunun ölüm nedeni ile ilgili olarak henüz bir açıklama yapılmadı.

Kaynak: DHA