Merkel'den 2 Türk'e Teşekkür: 'Onlara Minnettarım'

Almanya'nın eski başbakanı Angela Merkel'in 2005-2021 yılları arasında başbakanlık dönemine dair anılarını paylaştığı "Özgürlük" adlı kitabından dikkat çekici detaylar ortaya çıkmaya devam ediyor. 736 sayfalık kitapta Merkel, başbakanlık yıllarında yaşadığı ilginç anılara yer verdi. Bunlardan biri, Merkel'in mercimek çorbasına olan sevgisi oldu.

Merkel, başbakanlık döneminde öğle yemeklerini başbakanlık binasında kendisinin hazırladığını açıkladı. “Çalışma arkadaşlarımla birlikte öğle yemeklerini başbakanlıkta hazırlardık. Uzun uçuşlar ya da gece toplantıları sonrası tavuk, patates ve mercimek çorbası çok iyi gelirdi” ifadelerini kullandı.

"BOZ AYI ETİ YEDİM"

Merkel, 2006 yılında Sibirya'da yaptığı bir ziyaret sırasında boz ayı eti yediğini de kitapta paylaştı. Putin ile yediği yemeği anlatan Merkel, “2006’da Sibirya’nın Tomsk şehrine gittik. Putin ile akşam yemeği yedik ve Almancasının kendi Rusçamdan daha iyi olduğunu fark ettim. Yemeğimde biftek mi yoksa boz ayı eti mi yiyeceğime karar vermem gerekti. Ayı etini denemek istedim, çok lezzetliydi, güçlü bir tadı vardı, av etine benziyordu” dedi.

PUTİN BİR KASA ALMAN BİRASI İÇMİŞ

2015’teki G-8 zirvesinde yaşadığı bir olayı anlatan Merkel, Putin'in zirveye katılmadan önce odasında tam bir kasa Alman birası içtiğini ve bu yüzden 45 dakika geciktiğini söyledi. Putin'e neden geciktiğini sorduğunda ise “Sizin biralarınız yüzünden oldu” yanıtını aldığını yazdı.

MERKEL'İ MUTLU EDEN 2 TÜRK

Merkel, Kovid-19 pandemisi sırasında Türk kökenli Alman bilim insanları Uğur Şahin ve Özlem Türeci'nin geliştirdiği aşı ile ilgili de duygularını paylaştı: “Onlar Hızır gibi yetişti. Bu aşı, ülkemize güneş gibi doğdu. Birkaç ayda AB halklarının yüzde 70’inden fazlası aşılandı. Ben de risk grubundaydım. Kendilerine minnettarım” dedi.