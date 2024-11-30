UCM'den İsrail’in İtirazına Ret

İsrail, UCM'nin Netanyahu ve eski Savunma Bakanı Gallant hakkında ‘Gazze'de işlenen savaş suçları ve insanlığa karşı işlenen suçlardan’ dolayı çıkardığı tutuklama kararlarına karşı temyiz başvurusunda bulundu.

Savcılık, İsrail’in itiraz dayanağı olan kararın bölgesel yargı yetkisini veya geçici yargı yetkisini belirlemediği için İsrail’in talebinin reddedilmesini istedi.

Kaynak: DHA