Şebnem Dönmez'den Sevenlerini Endişelendiren Haber: 'Ameliyat Olabilirim'

Ünlü oyuncu Şebnem Dönmez, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla hayranlarını korkuttu. Dizinde sakatlık yaşadığını ifade eden Dönmez, ameliyat geçirme olasılığının olduğunu söyledi.

Şebnem Dönmez'den Sevenlerini Endişelendiren Haber: 'Ameliyat Olabilirim'

Son olarak 'Kızılcık Şerbeti' dizisinde canlandırdığı 'Heves' karakteriyle seyirci ile buluşan başarılı oyuncu Şebnem Dönmez sosyal medya hesabından hayranlarını endişelendiren bir açıklama yaptı.

Sakatlandığını açıklayan ünlü oyuncu sargıda olan dizinin fotoğrafını paylaştı. Dönmez, şu ifadeleri kullandı:

'AMELİYAT OLABİLİRİM'

"Öncesinde inceden hasarlı bir nokta vardı, sonrasında ise öne eğilme hareketiyle zorlanınca menisküsümde (arka bağda kopma) bir sorun oluştu. Evde dinleniyorum, ameliyat olma olasılığı da var, bakalım. Ben iyiyim, dinleniyorum."

Şebnem Dönmez'den Sevenlerini Endişelendiren Haber: 'Ameliyat Olabilirim' - Resim : 1

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