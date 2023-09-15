RSF: İran'da son bir yılda 31’i kadın 79 gazeteciye tutuklama

RSF, İran’da Mahsa Amini’nin ölümünden sonra gelişen toplumsal eylemlerden beri gazetecilere yönelik gelişen baskıların bilançosunu açıkladı. 79 gazetecinin bir yılda tutuklandığını açıklayan örgüt, İran’da mahpus tüm gazetecilerin serbest bırakılmasını istedi.

RSF: İran'da son bir yılda 31’i kadın 79 gazeteciye tutuklama

Uluslararası Sınır Tanımayan Gazeteciler (RSF), İran’da Mahsa Amini’nin yaşamını yitirmesinden bu yana, 79 gazetecinin tutuklandığını ve habercilerin “dehşet verici bir baskı” ile karşı karşıya kaldıklarını bildirdi.

Mahsa Amini’nin bir karakolda ölü çıkması ve ardından gelişen toplumsal eylemleri mercek altına alan RSF, aradan geçen bir yılda 79 gazetecinin gözetim altına alındığını, aralarında 12’sinin “kırılgan” şekilde tahliye edildiğini bildirdi. RSF, “İran rejimi, gazetecilere karşı çok çeşitli cezai müeyyideyi kapsayan gerçek bir müeyyide labirenti oluşturmuş durumda” dedi.

BİR YILDA 31’İ KADIN 79 GAZETECİYE TUTUKLAMA

Mahsa Amiri’nin cansız bedeninin 16 Eylül 2022’de gözaltına alındığı karakoldan çıkmasının ardından İran çapında düzenlenen eylemleri izlemek isteyen 31’i kadın en az 79 gazeteci tutuklandı. İran, son yılda, kadın gazeteciler için dünyanın en büyük hapishanelerinden biri haline geldi.

Gerekçeleri genelde belirsiz gözaltı uygulamaları çoğu kez de “devlete karşı propaganda”ya dayandırılır. Bazen buna, ağırlaştırıcı faktör olarak “yasadışı gösteri”, “devlet güvenliğini tehlikeye atmak” veya “düşman ülkeyle işbirliği” gibi suçlamaların da eklendiği olur. İran’da hapishanede tutulan 24 gazeteciden yarısı, Mahsa Amini için düzenlenen eylemlerden sonra tutuklandı.

RSF’DEN DAGHER: MEYDAN OKUYAN GAZETECİLER VAR

RSF Ortadoğu Bürosu temsilcisi Jonathan Dagher, karmaşıklığına rağmen İran iktidarının geliştirdiği baskı labirentinin basit tek bir formüle hizmet ettiğini düşünüyor.

Dagher, RSF’nin yazılı açıklamasında, “Ya gazeteciler kendilerini sansürler ya da tutuklanırlar. Ancak tutuklamaların da sonu gelmiyorsa bu demektir ki, halen bu formüle meydan okumayan devam eden gazeteciler var. İranlı yetkilileri, keyfi yargılamalara son vermeye, basına yönelik engelleri kaldırmaya, kitlesel eylemlerden beri tutuklanan 12’si dahil olmak üzere bugün itibariyle İran’da mahpus tüm gazetecileri serbest bırakmaya çağırıyoruz” dedi.

Niloofar Hamedi, Elaheh Mohammadi, Nazila Maroufian, Farzaneh Yahya-Abadi, Vida Rabbani…

İran’da bir yılda tutuklanan 33 kadın gazeteciden beşi halen mahpus. Amini’nin gözaltındayken öldüğünü duyuran Shargh Daily gazetesi muhabiri Niloofar Hamedi onlardan biri. Gazetecilerden Elaheh Mohammadi de Amini’nin Saggız’daki cenaze törenini Han Mihan medyası için izleyen tek haberciydi. Ağır suçlamalar yöneltilen her iki kadın haberci de mahkeme kararını bekliyor.

RSF bildirisinde, Rouydad24 sitesinden Nazila Maroufian, bağımsız gazeteci Farzaneh Yahya-Abadi ve altı yıl hapse mahkum edilen bağımsız gazeteci Vida Rabbani de, kadın gazetecilere örnek yer verildi.

Etiketler
İran protestolar - Mahsa Amini Gazeteci İran
Müge Anlı'dan canlı yayında beklenmedik itiraf! Duyan herkes buz kesti Müge Anlı'dan canlı yayında beklenmedik itiraf! Duyan herkes buz kesti
Elektrik süpürgesinin daha güçlü çekmesini sağlayan teknik! Hiç denememiştik Elektrik süpürgesinin daha güçlü çekmesini sağlayan teknik! Hiç denememiştik
Putin ve Kim Jong-un, birbirlerine tüfek hediye etti Putin ve Kim Jong-un, birbirlerine tüfek hediye etti
Erdoğan, Elon Musk ile görüşecek Erdoğan, Elon Musk ile görüşecek
ÇOK OKUNANLAR
Almanya'da milyonluk vurgun yaptı, Türkiye'ye kaçtı: Soygun görüntüleri ortaya çıktı Almanya'da milyonluk vurgun yaptı, Türkiye'ye kaçtı
Emekliye tek seferlik üçüncü ikramiye iddiası: Masadaki rakam belli oldu Emekliye tek seferlik üçüncü ikramiye iddiası
Konya'da korkunç olay: Erkek arkadaşlarına mesaj atıp çatıdan atladılar! Erkek arkadaşlarına mesaj atıp çatıdan atladılar!
Kulislerde konuşulanlar: İşte AKP'nin İstanbul için düşündüğü 5 isim AKP'nin İstanbul için düşündüğü 5 isim
Yüksek yargı mensubu isyan etti: 'Mücadelemize zarar veriyorlar' Yüksek yargı mensubu isyan etti