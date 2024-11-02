Ülkede İnfial Yaratan Olay! Karısını Öldürdü, Yatıp Uyudu: İfadesi Kan Dondurdu

Brezilya'da bir adam, cinsel birliktelik sırasında parmağını ısıran karısını 60 bıçak darbesiyle öldürdükten sonra hiçbir şey olmamış uyudu. Cani erkek, ertesi sabah polise teslim oldu.

Ülkede İnfial Yaratan Olay! Karısını Öldürdü, Yatıp Uyudu: İfadesi Kan Dondurdu

Brezilya'nın Sao Paulo eyaletinin Caconde bölgesinde yaşanan bir olay dünya basınında geniş yankı uyandırdı. 28 yaşındaki Marcos Vinicius Paulino isimli bir adam cinsel birliktelik sırasında parmağını ısırdığı için karısı Tatiele de Cassia dos Reis Goncalves'i bıçaklayarak öldürdü.

KARISINI ÖLDÜRDÜ, YATIP UYUDU!

Cinayetin sonrasında üstünü değiştirerek karısını öldürdüğü evde uyuyan Paulino ertesi gün polise giderek suçunu itiraf edip teslim oldu. Goncalves'in cansız bedeni evlerinde bulundu.

Yerel medyaya göre Paulino onu acımasızca 60 kez bıçakladı . Kamu Güvenliği Departmanı basına yaptıkları açıklamada, "Polis olay yerine vardığında kurbanın cansız bedeni göğsünde ve boynunda bıçak yaralarıyla kaplıydı. Üzerinde kıyafetleri bulunuyordu" ifadelerini kullandı.

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