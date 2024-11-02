Çatı Faciasında 14 Kişi Öldü, Sırbistan'da Yas İlan Edildi

Sırbistan'da dün Novi Sad kentinde bulunan tren istasyonunun çatısının bir kısmının çökmesi sonucu hayatını kaybedenlerin sayısı 14’e yükseldi.

Sırbistan Başbakanı Milos Vucevic, yapının 1964'te inşa edildiğini, olayın araştırılacağını ve ihmali bulunanların hesap vermesi gerektiğini ifade etti. Vucecic açıklamasında,"Bu, Novi Sad ve tüm Sırbistan için büyük bir trajedi. Sırbistan Cumhuriyeti Hükümeti adına, kendi adıma ve tüm vatandaşlar adına, hayatını kaybedenlerin ailelerine başsağlığı dileklerimi iletmek istiyorum.Her hayat için savaşan ve yıkıntılar altında insanları kurtaran polislere, doktorlara, teknisyenlere ve hemşirelere teşekkür ediyorum. Onlar insanüstü bir mücadele veriyorlar" ifadelerini kullandı. Ülkede ulusal yas ilan edildi.

Kaynak: DHA