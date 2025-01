Ukraynalı Milletvekili, TRT World’ü Sansürle Suçladı

Kiev parlamentosunda Avrupa Dayanışması grubu üyesi Aleksey Goncharenko TRT World'ü hedef alan bir paylaşım yaptı. İngilizce yayın yapan kanalın Goncharenko’nun tişörtünde yer alan "Putin bir numaralı teröristtir’’ ifadesi nedeniyle kendisine canlı yayında konuşma izni vermediğini iddia etti.

Dün sosyal medya platformu X üzerinden paylaşım yapan Goncharenko şu ifadeleri kullandı:

"Türk TV kanalı TRT World ‘Putin bir numaralı teröristtir’ yazılı tişörtüm nedeniyle canlı yayında konuşmama izin vermedi. Önce tişörtümü değiştirmemi istediler. Ben reddettim. Sonra ısrar etmeye başladılar. ‘Ya bu şekilde yayına çıkarım ya da hiç çıkmam’ dedim ve beni yayından aldılar.

Bu, Rusya'nın ve liderinin işlediği suçlarla ilgili gerçeklerin pek çok kişi için sakıncalı olduğunun bir başka ıspatıdır. Sırf ‘Putin'in bir numaralı terörist’ olduğunu duymamak için basit bir tişörtü bile sansürlemeye hazırlar. Ancak biz sessiz kalmayacağız. Birilerinin hoşuna gitmese bile, küreğe kürek demeye devam edeceğiz."

The Turkish TV channel @trtworld did not let me speak on air because of my T-shirt with the inscription "Putin is the number one terrorist".



First they asked me to change my T-shirt. I refused. Then they started insisting.



I said, "Either I go on air like this, or I don't go on… pic.twitter.com/Mgc8JUMAmk