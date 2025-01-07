Ukraynalı Milletvekili, TRT World’ü Sansürle Suçladı

Ukrayna Parlamentosu Milletvekili Aleksey Goncharenko, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda TRT World’ü hedef aldı. Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’e hakaret içeren bir tişörtü örtmeyi reddettiği için röportajının yayından kaldırıldığını ileri süren Goncharenko, ayrıca TRT’nin uluslararası servisini sansür uygulamakla itham etti.

Ukraynalı Milletvekili, TRT World’ü Sansürle Suçladı

Kiev parlamentosunda Avrupa Dayanışması grubu üyesi Aleksey Goncharenko TRT World'ü hedef alan bir paylaşım yaptı. İngilizce yayın yapan kanalın Goncharenko’nun tişörtünde yer alan "Putin bir numaralı teröristtir’’ ifadesi nedeniyle kendisine canlı yayında konuşma izni vermediğini iddia etti.

Dün sosyal medya platformu X üzerinden paylaşım yapan Goncharenko şu ifadeleri kullandı:

"Türk TV kanalı TRT World ‘Putin bir numaralı teröristtir’ yazılı tişörtüm nedeniyle canlı yayında konuşmama izin vermedi. Önce tişörtümü değiştirmemi istediler. Ben reddettim. Sonra ısrar etmeye başladılar. ‘Ya bu şekilde yayına çıkarım ya da hiç çıkmam’ dedim ve beni yayından aldılar.

Bu, Rusya'nın ve liderinin işlediği suçlarla ilgili gerçeklerin pek çok kişi için sakıncalı olduğunun bir başka ıspatıdır. Sırf ‘Putin'in bir numaralı terörist’ olduğunu duymamak için basit bir tişörtü bile sansürlemeye hazırlar. Ancak biz sessiz kalmayacağız. Birilerinin hoşuna gitmese bile, küreğe kürek demeye devam edeceğiz."

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Kaynak: ANKA

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