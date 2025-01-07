Nijerya'da Silahlı Saldırı: 46 Kişi Kaçırıldı

Batı Afrika ülkesi Nijerya'nın Zamfara eyaletinde silahlı çete üyeleri, fidye için 46 kişiyi kaçırdı.

Gana Yerel Bölge Başkanı Alhaji Garba Haure, gazetecilere yaptığı açıklamada, Zamfara eyaletine bağlı Gana kasabasına gelen motosikletli silahlı kişilerin etrafa ateş açtığını belirtti. Haure, saldırıda ölen ya da yaralanan olmadığını ve saldırganların 46 kişiyi kaçırdığını bildirdi.

Zamfara eyaletinde zaman zaman silahlı saldırılar gerçekleştiriliyor. Son olarak eyaletin Kakidawa kasabasına geçen ay düzenlenen saldırıda 40'ı kadın 43 kişiyi fidye için kaçırmıştı.

Kaynak: AA