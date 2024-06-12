Nijer kralının oğluyla evlenen Türk kadının yaşadığı ev gündem oldu

Nijerya Kralı'nın oğluyla evlenen Türk vatandaşı Cansu Sancaktar'ın videosu sosyal medyada gündem oldu.

Nijer kralının oğluyla evlenen Türk kadının yaşadığı ev gündem oldu

Cansu Sancaktar, 7 sene önce vefat eden Nijer Kralı'nın oğlu ile evlenerek Nnonye soy adını aldı.

Genç kadın, Nijerya'da hayatını ve eşi ve ailesiyle geçirdiği vakitleri sosyal medya hesabından paylaştı.

Nijerya'da yaşadığı eve ilişkin sosyal medya hesabından bir paylaşımda bulunan Cansu, şu ifadeleri kullandı:

"Nijerya'dan herkese selamlar kaynanam ile kayınpederimin evini geziyoruz. Kayınpederim 7 sene önce vefat etti. Kendisi ölmeden önce kraldı. O nedenle kapı biraz heybetli ve ismi yazıyor.

Evet havalı ve cool. Eşim yardımcı oluyor sağ olsun. Giriş sağlanıyor eve... Evin giriş kısmı bu şekilde gözüküyor.

Kaynanam hemen saçlarımı örgülü görüyor, beni bir güzel seviyor. Neyse çok bakmayalım, nazarlara gelmeyelim.

Eşim gördüğünüz üzere girer girmez sağ tarafa gidiyor. Bunun bir sebebi var. Çünkü kayınpederim ölünce sol tarafa ilk hanıma, sağ tarafı da benim kaynanama veriyorlar. İki eşi varmış.

Kral olduğu için bir obje görüyoruz. Kendi heykeli var. Arkada bir asker heykeli var. Burada maalesef onların mezarı var. Hiç bakmamışlar, çok üzüldüm.

Burası Mirimma House... Kaynanam için yaptırmış, onun ismini vermiş. Çok tatlı bence. Burada da kaynım, kaynanam beraber oturup bir şeyler yiyip içiyoruz. Bahçede mango ağaçları ve palmiye ağaçları var.

Nijer kralının oğluyla evlenen Türk kadının yaşadığı ev gündem oldu - Resim : 1

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