Fransa'nın Aşırı Sağcı Lideri Jean-Marie Le Pen Hayatını Kaybetti

Fransa’da aşırı sağcı Ulusal Birlik Partisi’nin kurucusu Jean-Marie Le Pen hayatını kaybetti. Partinin 1972’den 2011’e kadar Ulusal Cephe (Front National) adıyla liderliğini üstlenen Le Pen, kalp rahatsızlığı nedeniyle bir süre önce hastaneye kaldırılmıştı.

MARIE LE PEN KİMDİR?

Jean-Marie Le Pen, 1928 doğumlu Fransız aşırı sağcı siyasetçi. 1972'de Ulusal Cephe (Front National - FN) adlı aşırı sağcı partiyi kurmuş ve uzun yıllar partisinin liderliğini yapmıştır. Le Pen, Fransız milliyetçiliği, göçmen karşıtlığı ve Avrupa karşıtlığı gibi görüşleri savunmuş, zaman zaman tartışmalı açıklamalarıyla dikkat çekmiştir.

2002 yılında yapılan Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde sürpriz bir şekilde ikinci tura çıkarak büyük yankı uyandırdı. 2011'de liderliği kızı Marine Le Pen'e devretmiş, ancak hala Fransa'da etkili bir figür.

Le Pen'in politik kariyerinde, Fransız siyasetinde sağcı ve aşırı sağcı hareketlerin şekillenmesinde önemli bir rol oynamıştır ve bu yüzden Fransa'nın siyasi tarihindeki en tartışmalı figürlerden biri olarak kabul edilmekte.

Kaynak: AA