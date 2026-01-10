Tüyler Ürperten Cinayet! 4 Haftalık Bebeğini Mikrodalga Fırında Öldürdü

Erkek arkadaşıyla yaşadığı tartışmanın ardından 4 haftalık bebeğini öldürdüğü belirlenen kadın, ağırlaştırılmış cinayetten şartlı tahliyesiz ömür boyu hapse mahkûm edildi.

ABD’nin Ohio eyaletinde yaşanan olay, kamuoyunda büyük infiale yol açtı. Erkek arkadaşıyla yaşadığı tartışmanın ardından 4 haftalık bebeğini öldüren China Arnold, ağırlaştırılmış cinayet suçundan şartlı tahliye olmaksızın ömür boyu hapis cezasına çarptırıldı.

MİKRODALGA FIRININ İÇİNE KOYUP ÇALIŞTIRDI

Dayton kentinde yaşayan 25 yaşındaki Arnold, sevgilisi Terrell Talley ile yaşadığı bir tartışma sonrası bebeğini hastaneye götürdü. Ancak yapılan incelemelerde, bebeğin ölümünün doğal olmadığı ortaya çıktı. Savcılık dosyasına göre, Arnold’un yeni doğan kızını evdeki mikrodalga fırının içine koyduğu ve cihazı çalıştırdığı belirlendi. Olay yerinde yapılan kriminal incelemede bebeğe ait DNA izlerine de fırının içinde rastlandı.

Adli tıp raporunda, minik bebeğin cihazın içinde iki dakikadan uzun süre aşırı ısıya maruz kalması sonucu hayatını kaybettiği tespit edildi. Soruşturma sırasında Arnold’un cezaevinden bir arkadaşı da mahkemeye verdiği ifadede, sanığın erkek arkadaşının sadakatsizliğinden korktuğu için bu suçu işlediğini kendisine itiraf ettiğini söyledi.


Mahkeme, China Arnold’u ağırlaştırılmış cinayetten suçlu bularak, şartlı tahliye hakkı olmaksızın ömür boyu hapis cezasına mahkûm etti.

Kaynak: Haber Merkezi

