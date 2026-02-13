Türkiye’den AP'ye Net Yanıt: 'İç İşlerimize Karışmayın'

Dışişleri Bakanlığı, Avrupa Parlamentosu kararlarına tepki gösterdi. Açıklamada, "Avrupa Parlamentosu’nu, iç işlerimize müdahaleye yeltenmek yerine, Türkiye-AB ilişkileri için yapıcı adımlar atmaya çağırıyoruz" denildi.

Türkiye’den AP'ye Net Yanıt: 'İç İşlerimize Karışmayın'
Dışişleri Bakanlığı, Avrupa Parlamentosu tarafından kabul edilen ve Türkiye'ye yönelik iddialar içeren kararlar hakkında açıklama yaptı. Yazılı açıklamada özellikle 'Kuzeydoğu Suriye’deki durum' başlıklı kararın, Türkiye’nin Suriye’nin yeniden istikrara kavuşmasındaki rolünü bilinçli şekilde görmezden geldiği ifade edildi. Avrupa Parlamentosu’na sahadaki gerçekleri ve Suriyelilerin beklentilerini anlamak için daha fazla çaba göstermesi çağrısında bulunuldu.

'İDDİALAR TEMELSİZ'

Bakanlık ayrıca, Türkiye’de ifade ve din özgürlüğüne yönelik öne sürülen iddiaların gerçeklerle bağdaşmadığını belirtti. Yabancı gazeteciler ve dini gruplarla ilgili suçlamaların temelsiz olduğu vurgulanırken, hiçbir yabancı kurumun Türkiye’deki yargı süreçlerine müdahale edemeyeceği kaydedildi.

Açıklamanın sonunda "Söz konusu kararlar, Türkiye-AB ilişkilerini geliştirme çabalarının ruhuna da ters düşmektedir. Avrupa Parlamentosu’nu, ülkemiz aleyhindeki çabalara alet olmak ve iç işlerimize müdahaleye yeltenmek yerine, Türkiye-AB ilişkileri için yapıcı adımlar atmaya çağırıyoruz" denildi.

