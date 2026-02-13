Cumhurbaşkanı Erdoğan, Irak Başbakanıyla Görüştü

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Irak Başbakanı Şiya es-Sudani'yle telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmede, Türkiye ile Irak arasındaki ikili ilişkiler, bölgesel ve küresel konular ele alındı.

Türkiye ile Irak’ın ticaret başta olmak üzere birçok alanda ilişkileri geliştirmek için adım atmayı sürdüreceğini belirten Cumhurbaşkanı Erdoğan, terörle mücadele konusunda iş birliğini artırmanın iki ülkenin de faydasına olduğunu ifade etti.

Kaynak: Haber Merkezi