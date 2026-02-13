İran'dan Açık İnfaz Listesi... Netanyahu da Hedefte

İran televizyonunda yayınlanan görüntülerde İsrail lideri Netanyahu ölüm listesinde gösterildi.

Son Güncelleme:
İran'dan Açık İnfaz Listesi... Netanyahu da Hedefte
A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

İran ile İsrail arasındaki gerilim yeni bir eşiğe tırmandı. İran devlet televizyonuna bağlı Ofogh TV’de yayımlanan programda, aralarında İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu’nun da bulunduğu bir 'ölüm listesi' ekrana yansıtıldı. Netanyahu dışında İsrail'in diğer yetkilileri de listede yer aldı.

'ZAMANI BİZ BELİRLEYECEĞİZ'

Sunucu, listeyi gösterirken İbranice olarak İsrail’i tehdit ederek, "Ölüm zamanınızı biz belirleyeceğiz. Bekleyin" ifadelerini kullandı. Haberi ilk duyuran The Times of Israel, listenin doğrudan devlet yayınında paylaşılmasının Tahran’ın mesajı açık bir tehdit seviyesine çıkardığını vurguladı.

Öte yandan İran ile ABD arasında Maskat’ta yeniden başlayan nükleer görüşmeler sürerken, İranlı yetkili Ali Şemhani müzakerelerin 'aşırı talepler olmazsa ilerleyebileceğini' söyledi. The New York Times’ın aktardığına göre ABD, USS Gerald R. Ford uçak gemisini Orta Doğu’ya gönderme kararı aldı. Bölgede halihazırda USS Abraham Lincoln de bulunuyor.

Hakan Fidan, ABD-İran Görüşmelerini Financial Times'a Değerlendirdi: 'Bölgede Yeni Bir Savaş Olabilir'Hakan Fidan, ABD-İran Görüşmelerini Financial Times'a Değerlendirdi: 'Bölgede Yeni Bir Savaş Olabilir'Güncel

İran’dan Türkiye’ye Müzakere Teşekkürüİran’dan Türkiye’ye Müzakere TeşekkürüDünya

Netanyahu ve Trump İran İçin BuluşuyorNetanyahu ve Trump İran İçin BuluşuyorDünya

Kaynak: Haber Merkezi

Etiketler
İran İsrail Binyamin Netanyahu
Son Güncelleme:
Bunu Yapanların Beyni Yaşlanmıyor! 30 Bin Kişiyle Kanıtlandı Bunu Yapanların Beyni Yaşlanmıyor! 30 Bin Kişiyle Kanıtlandı
Hükümet Düğmeye Bastı! TBMM’den Tarihi Karar: Milyonlarca Vatandaşın Borcu Tek Kalemde Siliniyor Tarihi Karar! Milyonlarca Vatandaşın Borcu Tek Kalemde Siliniyor
Rusya–ABD–Ukrayna Hattında Üçüncü Zirve: Gözler Cenevre’de Cenevre’de Kritik Zirve, Üçüncü Tur İçin Tarih Netleşti
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Irak Başbakanıyla Görüştü Cumhurbaşkanı Erdoğan, Irak Başbakanıyla Görüştü
ÇOK OKUNANLAR
Boğaziçi'nde Karanfillerle Karşılandı... Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 'Belki Linçleneceğiz' Diyen Öğrenciye Dikkat Çeken Cevap Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 'Belki Linçleneceğiz' Diyen Öğrenciye Dikkat Çeken Cevap
Dünyanın En Zeki Şehirleri Belli Oldu! Türkiye'den Sadece 3 İl Listeye Girebildi Dünyanın En Zeki Şehirleri Belli Oldu! Türkiye'den Sadece 3 İl Listeye Girebildi
Ne Gül Ne de Papatya: İşte Sevgililer Günü'nün Yeni Gözdesi Ne Gül Ne de Papatya: İşte Sevgililer Günü'nün Yeni Gözdesi
Onlyfans Operasyonunda Gözaltı Kararı Verilen İsimler Belli Oldu: Cansu Bade Taş, Ceyda Ersoy, Gizem Bağdaçiçek, Merve Taşkın... Onlyfans Operasyonunda Gözaltı Kararı Verilen İsimler Belli Oldu
Memurlara Çifte İkramiye Hamlesi: Yasa Teklifi Meclis’e Sunuldu Memurlara Çifte İkramiye Hamlesi: Yasa Teklifi Meclis’e Sunuldu