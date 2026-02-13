İran'dan Açık İnfaz Listesi... Netanyahu da Hedefte

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

İran ile İsrail arasındaki gerilim yeni bir eşiğe tırmandı. İran devlet televizyonuna bağlı Ofogh TV’de yayımlanan programda, aralarında İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu’nun da bulunduğu bir 'ölüm listesi' ekrana yansıtıldı. Netanyahu dışında İsrail'in diğer yetkilileri de listede yer aldı.

'ZAMANI BİZ BELİRLEYECEĞİZ'

Sunucu, listeyi gösterirken İbranice olarak İsrail’i tehdit ederek, "Ölüm zamanınızı biz belirleyeceğiz. Bekleyin" ifadelerini kullandı. Haberi ilk duyuran The Times of Israel, listenin doğrudan devlet yayınında paylaşılmasının Tahran’ın mesajı açık bir tehdit seviyesine çıkardığını vurguladı.

Öte yandan İran ile ABD arasında Maskat’ta yeniden başlayan nükleer görüşmeler sürerken, İranlı yetkili Ali Şemhani müzakerelerin 'aşırı talepler olmazsa ilerleyebileceğini' söyledi. The New York Times’ın aktardığına göre ABD, USS Gerald R. Ford uçak gemisini Orta Doğu’ya gönderme kararı aldı. Bölgede halihazırda USS Abraham Lincoln de bulunuyor.

