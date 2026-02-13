Rusya–ABD–Ukrayna Hattında Üçüncü Zirve: Gözler Cenevre’de

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Kremlin’den yapılan açıklamaya göre, Rusya, ABD ve Ukrayna arasında sürdürülen diplomatik temaslarda yeni aşamaya geçiliyor.

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, başkent Moskova’da gazetecilere yaptığı değerlendirmede, üçlü müzakerelerin üçüncü turunun 17–18 Şubat tarihlerinde Cenevre’de düzenleneceğini açıkladı. Peskov, Ukrayna krizine ilişkin diplomatik görüşmelerin planlandığı şekilde devam ettiğini vurguladı.

‘ÜÇLÜ FORMAT KORUNACAK’

Peskov, görüşmelerde mevcut müzakere yapısının değişmeyeceğini belirterek, Rusya, ABD ve Ukrayna temsilcilerinin aynı formatta bir araya gelmeye devam edeceğini ifade etti. Sürecin, taraflar arasındaki diyalog kanallarını açık tutmayı hedeflediğini söyledi.

ÖNCEKİ TURLAR ABU DABİ’DEYDİ

Üçlü müzakerelerin ilk iki turu 23–24 Ocak ve 4–5 Şubat tarihlerinde Abu Dabi’de gerçekleştirilmişti. İkinci tur sonrasında Rusya ile Ukrayna arasında 314 kişiyi kapsayan bir esir takasının yapılması, görüşmelerin somut sonuçlarından biri olarak değerlendirilmişti.

Diplomatik temasların yeni turunda, sahadaki gelişmeler ve olası çözüm başlıklarının ele alınması bekleniyor.

Kaynak: DHA