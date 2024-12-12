Tüm Dünya'nın Gözü Suriye'de: Esad'ın Devrilmesinin Ardından İsrail'den 310 Hava Saldırısı

Suriye’de 2011’de başlayan iç savaş, 27 Kasım 2024’te yeniden alevlendi. Terör örgütü Heyet eş-Tahrir Şam’ın (HTŞ) öncülüğündeki cihatçı grupların başkent Şam’ı ele geçirmesiyle Devlet Başkanı Beşar Esad yönetimi resmen devrildi. Ülkede 61 yıllık Baas rejimi sona erdi.

Tüm dünyanın gözü hem Suriye hem de Orta Doğu’daki gelişmelere çevirdi.

İşte Esad’ın devrilmesinin ardından yaşananlar…

10.10 İSRAİL 310'DAN FAZLA SALDIRDI

Esad’ın devrilmesinin ardından İsrail’in Suriye’nin kritik askeri yapılarına 310’dan fazla hava saldırısı düzenlediği bildirildi.

İsrail’in Suriye’nin altyapısının yüzde 80’ini yok ettiği kaydedildi.

ABD BAŞKANI AZINLIK HAKLARI İÇİN SÖZ VERDİ

Suriye’nin geçici hükümetinin başbakanı Muhammet el Beşir’in, ABD Dışişleri Bakanı Joe Biden’ın bölgeyi ziyaret edeceğini duyurdu.

Beşir, azınlık hakları için ‘kapsayıcı’ bir yönetim sözü verdi.

Kaynak: Haber Merkezi