Trump'tan İran Uyarısı: Petrol Alan Ülkelere Yaptırım Uygulanacak

ABD Başkanı Donald Trump, İran'a yönelik ekonomik baskıyı artıracak yeni açıklamalarda bulundu. Sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımda Trump, İran'dan petrol ve petrokimya ürünleri satın alan ülke veya kişilerin “ikincil yaptırımlara” tabi tutulacağını belirtti.

Trump mesajında, "İran petrolü veya petrokimya ürünlerinin tüm satın alımları hemen durdurulmalıdır! İran'dan herhangi bir miktarda petrol veya petrokimyasal ürün alan herhangi bir ülke ya da şahıs, derhal yaptırım uygulanacaklar listesine alınacaktır. Bu kişiler ve ülkeler, Amerika Birleşik Devletleri ile hiçbir şekilde iş yapamayacaklardır" ifadelerini kullandı.

Washington'un bu sert çıkışı, İran'a yönelik maksimum baskı politikalarının devam edeceği sinyali olarak değerlendirilirken, uluslararası enerji piyasaları ve İran ile ticaret yapan ülkeler açısından ciddi etkiler yaratabileceği belirtiliyor.

Kaynak: DHA