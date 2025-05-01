115 Yaşında Dünyanın En Yaşlı İnsanı Oldu

İngiltere'nin Surrey kentinde yaşayan Ethel Caterham, Guinness Dünya Rekorları tarafından "dünyanın en yaşlı kadını" ve "yaşayan en yaşlı insan" ilan edildi.

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115 Yaşında Dünyanın En Yaşlı İnsanı Oldu

İngiltere'nin Surrey kentinde yaşamını sürdüren Ethel Caterham, Guinness Dünya Rekorları tarafından resmen "dünyanın en yaşlı kadını" ve "yaşayan en yaşlı insan" unvanlarına layık görüldü. Tam 115 yıl önce, 1909’da doğan Caterham, bir asrı çoktan geride bırakarak insan ömrünün sınırlarını adeta yeniden yazıyor.

Bu tarihi unvan, geçtiğimiz günlerde hayatını kaybeden 116 yaşındaki Brezilyalı Inah Canabarro Lucas’tan sonra Ethel’e devredildi. Guinness yetkilileri, yaptığı açıklamada Ethel Caterham’ın son 12 yılda bu unvana ulaşan "en genç kişi" olduğunu da vurguladı.

115 Yaşında Dünyanın En Yaşlı İnsanı Oldu - Resim : 1

ETHEL CATERHAM KİMDİR?

Ethel Caterham, 21 Ağustos 1909’da Hampshire’ın Shipton Bellinger köyünde doğdu. Sekiz çocuklu bir ailenin en küçüklerinden biri olan Caterham, 18 yaşında Britanya Hindistanı’nda bir askeri ailenin yanında çocuk bakıcılığı yaptı. Daha sonra İngiltere’ye dönerek 1931 yılında Yüzbaşı Norman Caterham ile tanıştı. 1933 yılında Salisbury Katedrali’nde evlenen çift, görev nedeniyle Cebelitarık ve Hong Kong’da yaşadı. Ethel Caterham burada bir kreş kurarak çocuklarla ilgilendi.

İki kız çocukları olan çift, daha sonra İngiltere’ye döndü. Eşi 1976 yılında hayatını kaybetti. Caterham, o tarihten bu yana Surrey’de yaşıyor.

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Kaynak: DHA

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