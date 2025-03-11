Dünyanın En Kıllı Yüzüne Sahip İnsanı Seçildi: Guinness Rekorlar Kitabı'na Girdi! Görenler Gözlerine İnanamadı

Çocukluk yıllarında dış görünüşü nedeniyle arkadaşlarının kendisinden korktuğunu belirten Lalit, "Beni gördüklerinde korkuyorlardı ama zamanla tanıyınca, aslında diğer insanlardan çok da farklı olmadığımı anladılar. Sadece dış görünüşüm farklıydı" dedi. Lalit, farklı görünümüne rağmen herhangi bir estetik müdahaleyi düşünmediğini açıkladı.