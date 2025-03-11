Dünyanın En Kıllı Yüzüne Sahip İnsanı Seçildi: Guinness Rekorlar Kitabı'na Girdi! Görenler Gözlerine İnanamadı
Yüzünün yüzde 95'inden fazlası kıllarla kaplı olan Hindistanlı Lalit Patidar, "Dünyanın en kıllı yüzüne sahip insanı" olarak Guinness Rekorlar Kitabı'na girdi.
Kaynak: Haber Merkezi
Hindistanlı Lalit Patidar, yüzünün yüzde 95’ini kaplayan kıllarıyla dünyanın en kıllı yüzüne sahip insanı olarak Guinness Dünya Rekorları’na adını yazdırdı. Milyarda bir görülen hipertrikozis hastalığına sahip olan genç, bu sıra dışı durumu sayesinde tarihe geçti.
Genetik bir bozukluk olan hipertrikozis, vücudun her yerinde aşırı kıllanma ile kendini gösteriyor. Ancak Lalit’in durumu, bu hastalığın son derece nadir rastlanan bir türüne sahip olmasıyla dikkat çekiyor.
Guinness Dünya Rekorları’na göre, Orta Çağ’dan bu yana yalnızca 50 kişide bu hastalık tespit edilirken, Lalit bu hastalığa sahip en genç kişi olarak kayıtlara geçti.
DÜNYANIN EN KILLI YÜZÜNE SAHİP İNSAN SEÇİLDİ
18 yaşındaki Lalit, Guinness Dünya Rekoru’nu almak için Milano’da uzmanlarla özel testlere tabi tutuldu. Yapılan incelemelerde, yüzündeki kılların santimetrekareye 201.72 yoğunluğa ulaştığı belirlendi. Bu eşsiz durum, ona dünyanın en kıllı yüzüne sahip insanı unvanını kazandırdı.
"BENİ GÖRÜNCE KORKUYORLARDI"
Rekoru kazandığında büyük şaşkınlık yaşadığını belirten Lalit, "Bunu elde etmek benim için büyük bir mutluluk. Ne söyleyeceğimi bilemiyorum" ifadelerini kullandı.
Çocukluk yıllarında dış görünüşü nedeniyle arkadaşlarının kendisinden korktuğunu belirten Lalit, "Beni gördüklerinde korkuyorlardı ama zamanla tanıyınca, aslında diğer insanlardan çok da farklı olmadığımı anladılar. Sadece dış görünüşüm farklıydı" dedi. Lalit, farklı görünümüne rağmen herhangi bir estetik müdahaleyi düşünmediğini açıkladı.