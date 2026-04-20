Trump'tan Dikkat Çeken Çıkış: İranlı Liderlerle Görüşmeye Hazırım

ABD Başkanı Donald Trump, Fox News'da yaptığı konuşmasında İran ile anlaşmanın bugün Pakistan'ın başkenti İslamabad'da imzalanabileceğini söyledi.

'İRANLI LİDERLERLE GÖRÜŞÜRÜM'

Trump, New York Post gazetesine İran'la olan müzakereler hakkında konuştu. Trump, “Çözüm bulunması halinde İranlı liderlerle görüşürüm.” dedi.

'KİMSENİN OYUN OYNAMAMASI GEREKTİĞİNİ VARSAYIYORUM'

Trump’ın açıklamalar şu şekilde:

Bir ilerleme sağlanması halinde üst düzey İranlı yetkililerle görüşmeye hazırlar. Yardımcım JD Vance ve müzakere heyetimiz yolda ve saatler içinde İslamabad’a varacak. İran ile görüşmeler yapmayı planlıyoruz, bu aşamada kimsenin oyun oynamaması gerektiğini varsayıyorum. Yardımcım JD Vance, özel temsilci Steve Witkoff ve Jared Kushner şu anda Pakistan’a doğru yolda. Müzakerelerin özü, İran’ın nükleer silahlardan tamamen vazgeçmesi yönündeki pazarlık konusu olmayan tek bir talebe dayanıyor.

İRAN'IN MÜZAKERE BELİRSİZLİĞİ SÜRÜYOR

Amerikan heyetinin İslamabad'a hareket ettiği duyurulduktan sonra İran heyetinin katılıp katılmayacağı kesinlik kazanmamıştı. Anadolu Ajansı'na konuşan kaynaklar, İranlı heyetin Hürmüz'deki son gelişmelere rağmen 2. tur müzakereler için ABD ile görüşmek üzere Pakistan'a gideceğini söyledi.

Pakistan'ın müzakerelerin 21 Nisan Salı günü yapılabilmesi için yoğun diplomatik çaba sarf ettiği ifade edildi.

Öte yandan İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü İsmail Bekayi, “ABD ile ikinci tur müzakere planı şimdilik yok.” diye konuştu. Bekayi, ABD'nin diplomatik süreci devam ettirme konusunda “ciddi olmadığını”, saldırgan eylemlerde bulunduğunu ve ateşkes hükümlerini ihlal ettiğini savundu. İsmail Bekayi, ABD'nin teklifinin ciddiyetsiz ve taleplerinin de gerçek dışı olduğunu söyleyedi. “Tahran taleplerini açıklıkla ifade etti ve bunları değiştirmeyecek. Biz son tarihlere ve ültimatomlara İran'ın ulusal çıkarlarının korunması söz konusu olduğunda inanmıyoruz.” ifadelerini kullandı. Bekayi ayrıca İran'ın nükleer stoklarının kaldırılmasının müzakerelerde hiçbir zaman seçenek olmadığını, Tahran'ın kesin pozisyonunun nükleer başarılarını korumak olduğunu söyledi.

Kaynak: Haber Merkezi