Washington’da İkinci Randevu: Tarih Belli Oldu, İsrail ve Lübnan Yine Masaya Oturuyor
İsrail basınına göre, İsrail ve Lübnan arasındaki doğrudan müzakerelerin ikinci turu, 23 Nisan 2026 Perşembe günü ABD’nin başkenti Washington’da gerçekleştirilecek. On yıllar sonra kurulan ilk doğrudan temasın devamı niteliğindeki bu görüşme, bölgedeki 10 günlük hassas ateşkes sürecinin geleceğini belirleyecek.
İsrail’in Washington Büyükelçisi Yechiel Leiter ile Lübnanlı mevkidaşı Nada Hamadeh Moawad, perşembe günü ikinci tur görüşmeler için bir araya gelecek.
Geçtiğimiz salı günü (14 Nisan) yapılan ve yaklaşık iki saat süren ilk buluşma, iki ülke arasında 1993 yılından bu yana gerçekleştirilen en üst düzey doğrudan temas olarak kayıtlara geçmişti. ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio’nun arabuluculuğunda yürütülen bu tarihi müzakere sonucunda taraflar, kalıcı bir barış zemini oluşturmak amacıyla doğrudan görüşmelere devam etme kararı almıştı.
HIZBULLAH GÖLGESİNDE ATEŞKES SÜRECİ
Müzakereler, ABD Başkanı Donald Trump tarafından duyurulan 10 günlük geçici ateşkesin gölgesinde ilerliyor. Lübnan hükümetinin Washington’dan ateşkesin uzatılması için müdahale talep ettiği bu dönemde, Hizbullah’ın görüşmelere yönelik sert muhalefeti ise belirsizliğini koruyor.
GÜNDEM KALICI BARIŞ VE SİLAHSIZLANMA
Perşembe günkü toplantıda, Hizbullah’ın bölgedeki etkisinin sonlandırılması ve Lübnan’ın güneyinde kalıcı bir istikrarın tesisi için gerekli müzakere çerçevesinin netleştirilmesi hedefleniyor.
