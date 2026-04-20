Washington’da İkinci Randevu: Tarih Belli Oldu, İsrail ve Lübnan Yine Masaya Oturuyor

İsrail’in Washington Büyükelçisi Yechiel Leiter ile Lübnanlı mevkidaşı Nada Hamadeh Moawad, perşembe günü ikinci tur görüşmeler için bir araya gelecek.

Geçtiğimiz salı günü (14 Nisan) yapılan ve yaklaşık iki saat süren ilk buluşma, iki ülke arasında 1993 yılından bu yana gerçekleştirilen en üst düzey doğrudan temas olarak kayıtlara geçmişti. ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio’nun arabuluculuğunda yürütülen bu tarihi müzakere sonucunda taraflar, kalıcı bir barış zemini oluşturmak amacıyla doğrudan görüşmelere devam etme kararı almıştı.

HIZBULLAH GÖLGESİNDE ATEŞKES SÜRECİ

Müzakereler, ABD Başkanı Donald Trump tarafından duyurulan 10 günlük geçici ateşkesin gölgesinde ilerliyor. Lübnan hükümetinin Washington’dan ateşkesin uzatılması için müdahale talep ettiği bu dönemde, Hizbullah’ın görüşmelere yönelik sert muhalefeti ise belirsizliğini koruyor.

GÜNDEM KALICI BARIŞ VE SİLAHSIZLANMA

Perşembe günkü toplantıda, Hizbullah’ın bölgedeki etkisinin sonlandırılması ve Lübnan’ın güneyinde kalıcı bir istikrarın tesisi için gerekli müzakere çerçevesinin netleştirilmesi hedefleniyor.

Kaynak: Haber Merkezi