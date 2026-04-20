Hindistan'da Havai Fişek Fabrikasındaki Patlamada 23 Ölü

Hindistan'ın Tamil Nadu eyaletinde bir havai fişek fabrikasında yaşanan patlamada 23 kişi hayatını kaybetti, 6 kişi yaralandı.

Hindistan'ın güneyindeki Tamil Nadu eyaletine bağlı Virudhunagar bölgesinde yer alan Kattanarpatti köyündeki özel bir havai fişek üretim tesisinde dün patlama meydana geldi. Yerel polis yetkilileri, patlamanın işçilerin fabrikanın ön verandasında ham maddeleri işlediği sırada yaşandığını ve alevlerin hızla yayıldığını bildirdi.

İLK BELİRLEMELERE GÖRE 23 ÖLÜ VAR

Olay yerine sevk edilen kurtarma ve itfaiye ekiplerinin çalışmaları sonucunda, ilk belirlemelere göre 23 işçinin cansız bedenine ulaşıldı. Patlamada ağır yaralanan 6 kişinin ise bölgedeki hastanelere sevk edildiği açıklandı. Hayatını kaybedenlerden şu ana kadar kimliği tespit edilenlerin 16'sının kadın, 3'ünün ise erkek olduğu kaydedildi.

FABRİKA YASA DIŞI OLARAK AÇIK TUTULMUŞ

Olayla ilgili başlatılan soruşturma kapsamında, fabrikanın pazar günü yasa dışı olarak açık tutulduğu ve işçilerin çalıştırıldığı tespit edildi. Emniyet yetkilileri olayla ilgili yasal işlem başlatıldığını duyururken, sorumluların yakalanması amacıyla 4 özel ekibin görevlendirildiği belirtildi.

Kaynak: DHA

