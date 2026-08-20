Trump'ın Moraran Eli Gündem Oldu! Beyaz Saray'dan Açıklama Geldi

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ABD Başkanı Donald Trump'ın Beyaz Saray'da katıldığı iki ayrı etkinlikte görüntülenen morarmış sağ eli kamuoyunun dikkatini çekti. Seçim kampanyası döneminde rakibi Joe Biden'ın yaşını sık sık gündeme getiren Trump'ın elindeki renk değişimi ve üzerine uygulanan makyaj, etkinliklerden yansıyan görüntülerde öne çıktı.

ŞİŞMİŞ HALDE GÖRÜLDÜ

Trump, günün ilk kamuoyu etkinliğinde Beyaz Saray'ın Güney Çimliği'nde konuştu. Burada inşa edilmesi planlanan helikopter pistine ilişkin değerlendirmelerde bulunan Trump, balo salonunun Beyaz Saray'ın “askeri bir bileşeni” olacağını ve içerisinde “bomba sığınakları” bulunacağını söyledi. 20 dakikadan uzun süren konuşmasında tadilat konusundaki becerilerinden ve “bayrak direklerinde çok iyi” olduğundan da söz eden Trump'ın sağ eli, Reuters'ın etkinlik sırasında çektiği fotoğraflarda morarmış ve şişmiş halde görüntülendi.

BEYAZ SARAY DAHA ÖNCE SAĞLIK DURUMUNU AÇIKLAMIŞTI

Beyaz Saray, geçtiğimiz temmuz ayında Trump'a yaşlılarda yaygın görülen ve kanın alt ekstremitelerden kalbe dönüşünü zorlaştıran kronik venöz yetmezlik teşhisi konulduğunu açıklamıştı. Trump'ın alt bacaklarında ve ayak bileklerinde görülen şişliklerin de bu durumla bağlantılı olduğu belirtilmişti. Trump daha önce kompresyon çorabı kullanmayı denediğini ancak bundan hoşlanmadığını söylemiş, bunun yerine uzun süre oturmamaya çalıştığını ifade etmişti.

MORLUKLARIN NEDENİ OLARAK ASPİRİNİ GÖSTERDİLER

Trump'ın morarmış eli, günün ilerleyen saatlerinde kripto para ve finans yöneticileriyle Roosevelt Odası'nda düzenlenen toplantıda da kameralara yansıdı. Reuters'ın yakın çekim görüntülerinde sağ elindeki renk değişimi daha belirgin şekilde görüldü. Beyaz Saray, Trump'ın elindeki morlukların sık sık el sıkışmasından ve son 25 yıldır önerilenden daha yüksek miktarda, günlük 325 miligram aspirin kullanmasından kaynaklandığını öne sürdü. Beyaz Saray konuyla ilgili yorum talebine hemen yanıt vermezken, daha önce Trump'ın “halkın adamı” olduğu ve tarihteki diğer başkanlardan daha fazla Amerikalıyla bir araya gelerek her gün el sıkıştığı savunulmuştu.

Kaynak: Haber Merkezi