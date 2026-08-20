Trump Küresel Ticaretin Pimini Çekti: Bu Kez Sadece İran’ı Değil Tüm Dünyayı Tehdit Etti

ABD Başkanı Donald Trump, Tahran yönetimine nefes aldıracak tüm kanalları kapatacağını duyurarak bugüne kadarki en ağır yaptırım kararını ilan etti; İran’a 'can simidi' uzatan ülkeleri de açıkça tehdit etti.

Son Güncelleme:
Trump Küresel Ticaretin Pimini Çekti: Bu Kez Sadece İran’ı Değil Tüm Dünyayı Tehdit Etti
A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

ABD Başkanı Donald Trump, küresel dengeleri sarsacak bir kararla İran’a karşı eşi benzeri görülmemiş boyutta bir "ekonomik operasyon" başlattığını duyurdu. Trump, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, İran'a bir anlaşma yapma fırsatını kendisinden başka kimsenin vermediğini savundu.

'İRAN PAMUK İPLİĞİNE BAĞLI'

İran'ın bu fırsatı değerlendiremediğini kaydeden Trump, "Bu nedenle bugün, herhangi bir ülkeye karşı şimdiye kadar uygulanmış en ezici ekonomik operasyonu ilan ediyorum. Bu, eşi benzeri görülmemiş ölçekte ekonomik savaş ve izolasyon olacak" ifadelerini kullandı.

Trump, İran donanmasının yok edildiğini, hava kuvvetlerinin imha edildiğini, askeri fabrikalarının enkaz halinde olduğunu, para biriminin değersiz ve ülkenin pamuk ipliğine bağlı durumda olduğunu öne sürdü.

ÜÇÜNCÜ ÜLKELERE AÇIK TEHDİT

ABD Başkanı Trump, şöyle devam etti:

"Bugün ayrıca, finans kuruluşlarının, şirketlerin, havalimanlarının veya devlet kurumlarının İran'a herhangi bir tür can simidi sağlamasına izin veren herhangi bir ülkenin de muazzam ekonomik sonuçlarla karşı karşıya kalacağını ilan ediyorum. Petrol kaçakçılığı, swap hatları, nakit transferleri, döviz büroları, gemi sicilleri, paravan şirketler, bunların hepsinin derhal sonlandırılması gerekiyor. Kim olduğunuzu biliyorsunuz."

MÜTTEFİKLERE 'YANIMIZDA DURUN' ÇAĞRISI

İran tehdidini izole etmek ve yenilgiye uğratmak için tüm müttefiklerin ABD'nin yanında durmasına ihtiyaç olduğunun altını çizen Trump, İran'ın köşeye sıkıştığını ve bu tarihi önlemlerin ülkenin "dünya genelinde terör yayma kabiliyetlerini" felce uğratacağını ifade etti.

Trump'tan 'Yumuşama' Sinyali: 'İran ile Müzakereleri Bir Noktada Yeniden Başlatabiliriz'Trump'tan 'Yumuşama' Sinyali: 'İran ile Müzakereleri Bir Noktada Yeniden Başlatabiliriz'Dünya

Trump Tırmandırırsa Tahran Vuracak: Savaş Avrupa’nın Eşiğinde mi?Trump Tırmandırırsa Tahran Vuracak: Savaş Avrupa’nın Eşiğinde mi?Dünya

Kaynak: AA

Etiketler
ABD Donald Trump İran
Son Güncelleme:
Endonezya'da Korkutan Deprem! 5,7 Büyüklüğünde Sarsıntı Endonezya'da Korkutan Deprem
Fed Kritik Raporu Paylaştı! Piyasalarda Faiz Alarmı Fed Kritik Raporu Paylaştı! Piyasalarda Faiz Alarmı
Altın Borcu Verenler Dikkat! Bu Süre Zarfını Aşanlar Parasını Bir Daha Geri Alamayacak: Mutlaka Bunu Yaptırın Altın Borcu Verenler Dikkat! Bu Süreyi Aşanın Parası Yanacak
Altın Yatırımcısı Tetikte! Fiyatlar Dalga Dalga Değişiyor Altın Yatırımcısı Tetikte! Fiyatlar Dalga Dalga Değişiyor
ABD Tarihinde Bir İlk! Toplam Kamu Borcunda Tarihi Rekor Kırıldı ABD Tarihinde Bir İlk! Borçta Tarihi Rekor Kırıldı
Stadyumu Fırtına Vurdu, Göz Gözü Görmedi Stadyumu Fırtına Vurdu, Göz Gözü Görmedi
ÇOK OKUNANLAR
Ekrem İmamoğlu'nun Başkanlığı Düşerse Ne Olacak? AK Parti'nin İBB Adayı Hazır! İşte O İsim... Ekrem İmamoğlu'nun Başkanlığı Düşerse Ne Olacak? AK Parti'nin İBB Adayı Hazır
Sıcaklıklar Mevsim Normallerinin Üzerine Çıkıyor! İşte İl İl Hava Durumu Sıcaklıklar Mevsim Normallerinin Üzerine Çıkıyor
Roberto Carlos'un Müslüman Olduğu İddia Edilmişti! Gerçek Ortaya Çıktı Roberto Carlos Müslüman Olduğu İddialarını Yalanladı
Eski MHP Milletvekili Mustafa Verkaya Hayatını Kaybetti Eski MHP Milletvekili Mustafa Verkaya Hayatını Kaybetti
Marmara Denizi'nde Kabus, Hastanelik Oldular Marmara Denizi'nde Kabus, Hastanelik Oldular