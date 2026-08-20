Rusya Kiev’i Füzelerle Vurdu: Çocuk Hastanesi Hedefte, Çok Sayıda Ölü Var!

Rus ordusunun Ukrayna’nın başkenti Kiev ve Jitomir bölgelerine düzenlediği eş zamanlı hava saldırılarında ilk belirlemelere göre 10 kişi hayatını kaybetti, 73 kişi yaralandı. Kiev'de bir çocuk hastanesi de füzelerin hedefi oldu.

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Rusya ile Ukrayna arasındaki savaşta tansiyon bir kez daha yükseldi. Kiev Belediye Başkanı Vitaliy Kliçko, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Rusya'nın başkente füzeli saldırı düzenlediğini belirtti.

Kentin farklı semtlerinde hasar meydana geldiğini aktaran Kliçko, "Solomyansk semtinde bir çocuk hastanesi binası hasar gördü" ifadesini kullandı. Kliçko, ilk belirlemelere göre saldırıda 8 kişinin hayatını kaybettiğini ve 33 kişinin yaralandığını ifade etti.

Ukrayna Devlet Acil Durum Servisinden (DSNS) yapılan açıklamada ise kentin Sviyatoşinskiy, Darnitskiy ve Solomyansk semtlerinde arama kurtarma çalışmalarının sürdüğü belirtildi.

BIR DARBE DE JİTOMIR’E

Rus ordusunun ayrıca Ukrayna'nın Jitomir bölgesine de saldırı düzenlediği aktarılan açıklamada, saldırı sonucu 2 kişinin hayatını kaybettiği ve 40 kişinin yaralandığı kaydedildi. Açıklamada, saldırı nedeniyle bölgedeki bir polis merkezinde yangın çıktığı ifade edildi.

Kaynak: AA

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