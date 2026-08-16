Trump'ın Hürmüz Tehdidine İran'dan Sert Yanıt: 'Blöfleri Bırak, Güvenliğini Düşün'

İran, Hürmüz Boğazı'nı ABD toprağı ilan edeceğini söyleyen ABD Başkanı Trump'a tepki gösterdi. İranlı yetkili, Trump'a 'bitmek bilmeyen blöfleri yerine kendi güvenliğinden endişelenmesi' çağrısında bulundu.

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Trump'ın Hürmüz Tehdidine İran'dan Sert Yanıt: 'Blöfleri Bırak, Güvenliğini Düşün'
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İran Meclisi Ulusal Güvenlik ve Dış Politika Komisyonu Başkanı İbrahim Azizi, "Hürmüz Boğazı'nı Amerikan toprağı ilan edeceğini" söyleyen ABD Başkanı Donald Trump'a sert yanıt verdi.

Trump'ın Ankara’daki NATO Zirvesi'nden ayrılırken 'İran'ın suikast tehdidine' karşı bir yemek kamyonu içinde uçak değiştirmesini hatırlatan Azizi, "ABD Başkanı, Hürmüz Boğazı'yla ilgili bitmek bilmeyen blöfleri yerine kendi güvenliğinden endişelenmeli, yoksa bir yemek kamyonunda saklanmak zorunda kalabilir" dedi.

TRUMP NE DEMİŞTİ?

Trump, önceki gün yaptığı bir açıklamada, ABD Donanması'nın Hürmüz Boğazı'nda tam bir abluka uyguladığını savunarak, "İran'ı tamamen mağlup ettikten sonra çok geçmeden Hürmüz Boğazı'nı ABD toprağı ilan edeceğim" iddiasını ortaya atmıştı. Amerikan basınına konuşan bir Beyaz Saray yetkilisiyse Trump'ın 'şaka yaptığını' savunmuştu.

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Kaynak: AA

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