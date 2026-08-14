Trump'tan Gerilimi Tırmandıracak Çıkış: 'Hürmüz'ü ABD Toprağı İlan Edeceğiz'

ABD Başkanı Trump, İran’ı 'tamamen mağlup ettikten' sonra Hürmüz Boğazı’nı ABD toprağı ilan edeceğini söyledi. Trump, ayrıca ABD Donanması’nın bölgede tam bir abluka”uyguladığını savundu.

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Trump'tan Gerilimi Tırmandıracak Çıkış: 'Hürmüz'ü ABD Toprağı İlan Edeceğiz'
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ABD Başkanı Donald Trump, New York'ta Nassau Polis Akademisi'nde katıldığı bir etkinlikte, İran gündemine ilişkin açıklamalarda bulundu.

Trump, ABD Donanması'nın Hürmüz Boğazı'nda tam bir abluka uyguladığını savunarak, "İran'ı tamamen mağlup ettikten sonra, çok geçmeden Hürmüz Boğazı'nı ABD toprağı ilan edeceğim" diye konuştu.

Hürmüz Boğazı'ndan ABD'nin istemediği hiçbir geminin geçemediğini kaydeden Trump, ayrıca İran'ın nükleer silaha sahip olmasına izin vermeyeceklerini sözlerine ekledi.

Kaynak: AA

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