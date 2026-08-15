Kolombiya'daki Depremde Can Kaybı 294'e Yükseldi: 320 Kişi Kayıp

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Güney Amerika ülkesi Kolombiya'da 10 Ağustos'ta meydana gelen 7,4 büyüklüğündeki depremde bilanço ağırlaşıyor. Ulusal Afet Risk Yönetimi Birimi (UNGRD), depremin ardından yürütülen çalışmalara ilişkin son bilgileri paylaştı. Buna göre depremde 3 bin 935 kişi yaralandı, 320 kişi ise kayboldu.

Deprem, 15 ildeki 448 kasabada etkili oldu. Felaketten 54 bin 8 aileden toplam 115 bin 461 kişinin etkilendiği bildirildi. Depremin ardından bölgede artçı sarsıntılar da devam etti. UNGRD'nin verilerine göre dün itibarıyla 256 artçı sarsıntı kaydedildi. Bunlardan 17'sinin büyüklüğü 3,0'ın, ikisinin ise 4,0'ın üzerinde gerçekleşti.

YENİDEN YAPILANMA PLANI HAZIRLANIYOR

Kolombiya hükümeti, depremden etkilenen bölgelerin yeniden inşası için kapsamlı bir plan hazırlıyor. Çalışmaların Cumhurbaşkanı Abelardo de la Espriella'nın talimatıyla yürütüleceği belirtilirken, Ulusal Afet Risk Yönetimi Birimi ve Konut Bakanlığının yanı sıra işletmeler, yerel yönetimler, kamu ve özel sektör kuruluşları, finans kuruluşları ve uluslararası işbirliği kuruluşlarının koordinasyon içinde çalışacağı aktarıldı.

Yeniden yapılanma için gerekli çalışmalar ve kaynakların koordinasyonu ise hükümet tarafından oluşturulan 'Mucize Fonu' üzerinden yürütülecek.

Kaynak: AA