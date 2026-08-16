Organize Suç Örgütü Elebaşı Serkan Kurtuluş Tutuklandı

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Türkiye'de işlediği çeşitli suçlar nedeniyle hakkında kırmızı bülten çıkarılan suç örgütü elebaşı Serkan Kurtuluş, Arjantin'deki iade sürecinin tamamlanmasının ardından Türkiye'ye getirildi. Kurtuluş; "tasarlayarak öldürme", "kasten öldürme", "suç işlemek amacıyla örgüt kurma", "tehdit", "nitelikli yağma", "tehlikeli maddeleri izinsiz olarak bulundurma veya el değiştirme", "suç işlemek amacıyla kurulan örgüte üye olma" ve "silahla yağma" suçlarının da aralarında bulunduğu 33 suçtan aranıyordu.

İFADESİ SEGBİS ÜZERİNDEN ALINDI

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığınca 2017'de hazırlanan ve İzmir 3. Ağır Ceza Mahkemesince kabul edilen iddianame kapsamında Kurtuluş'un SEGBİS üzerinden ilk ifadesi alındı. Yaklaşık 10 yıldır yurt dışında yaşadığını belirten Kurtuluş, mevcut davayla bağlantılı olarak Arjantin'de 6 yıl 2 ay, Gürcistan'da ise 8 ay tutuklu kaldığını söyledi.

Suçlamalar ve dava konusu hakkında bilgi sahibi olmadığını savunan Kurtuluş, Türkiye'deki ceza kanunlarına göre tutukluluk süresinin 5 yılı geçemeyeceğini öne sürerek tutuksuz yargılanmasını talep etti. Cumhuriyet savcısı ise mevcut delil durumu, isnat edilen suçların niteliği ve kaçma şüphesi nedeniyle Kurtuluş'un tutuklanmasını istedi.

Mahkeme heyeti, Kurtuluş'un soruşturmanın başından bu yana firari durumda olmasını ve üzerine atılı suçları işlediğine ilişkin kuvvetli olgular bulunmasını dikkate alarak tutuklanmasına karar verdi.

Kaynak: AA