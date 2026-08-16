Organize Suç Örgütü Elebaşı Serkan Kurtuluş Tutuklandı

Arjantin'in Türkiye'ye iade ettiği suç örgütü elebaşı Serkan Kurtuluş tutuklandı. Kurtuluş, aralarında tasarlayarak öldürme, kasten öldürme, tehdit ve silahla yağmanın da bulunduğu 33 suçtan aranıyordu.

Son Güncelleme:
Organize Suç Örgütü Elebaşı Serkan Kurtuluş Tutuklandı
A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Türkiye'de işlediği çeşitli suçlar nedeniyle hakkında kırmızı bülten çıkarılan suç örgütü elebaşı Serkan Kurtuluş, Arjantin'deki iade sürecinin tamamlanmasının ardından Türkiye'ye getirildi. Kurtuluş; "tasarlayarak öldürme", "kasten öldürme", "suç işlemek amacıyla örgüt kurma", "tehdit", "nitelikli yağma", "tehlikeli maddeleri izinsiz olarak bulundurma veya el değiştirme", "suç işlemek amacıyla kurulan örgüte üye olma" ve "silahla yağma" suçlarının da aralarında bulunduğu 33 suçtan aranıyordu.

İFADESİ SEGBİS ÜZERİNDEN ALINDI

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığınca 2017'de hazırlanan ve İzmir 3. Ağır Ceza Mahkemesince kabul edilen iddianame kapsamında Kurtuluş'un SEGBİS üzerinden ilk ifadesi alındı. Yaklaşık 10 yıldır yurt dışında yaşadığını belirten Kurtuluş, mevcut davayla bağlantılı olarak Arjantin'de 6 yıl 2 ay, Gürcistan'da ise 8 ay tutuklu kaldığını söyledi.

Suçlamalar ve dava konusu hakkında bilgi sahibi olmadığını savunan Kurtuluş, Türkiye'deki ceza kanunlarına göre tutukluluk süresinin 5 yılı geçemeyeceğini öne sürerek tutuksuz yargılanmasını talep etti. Cumhuriyet savcısı ise mevcut delil durumu, isnat edilen suçların niteliği ve kaçma şüphesi nedeniyle Kurtuluş'un tutuklanmasını istedi.

Mahkeme heyeti, Kurtuluş'un soruşturmanın başından bu yana firari durumda olmasını ve üzerine atılı suçları işlediğine ilişkin kuvvetli olgular bulunmasını dikkate alarak tutuklanmasına karar verdi.

Kaynak: AA

Etiketler
Suç örgütü
Son Güncelleme:
Kadıköy’de Skandal! Yaşananlara Dayanamadı Apar Topar Stadı Terk Etti Kadıköy’de Skandal! Stadı Apar Topar Terk Etti
Antalya'da Feci Kaza! 2 Ölü, 4 Yaralı Antalya'da Feci Kaza! 2 Ölü, 4 Yaralı
Beşiktaş’ta Ortalık Karıştı! Hülya Avşar’dan Çarpıcı Sergen Yalçın Çıkışı: Tam Destek Verdi Ortalık Karışık! Çarpıcı Sergen Yalçın Çıkışı
Sivas'ta Ayı Saldırısı: Köpekleri Sayesinde Kurtuldu Sivas'ta Ayı Saldırısı... Köpekleri Sayesinde Kurtuldu
ÇOK OKUNANLAR
Sivas'ta Ayı Saldırısı: Köpekleri Sayesinde Kurtuldu Sivas'ta Ayı Saldırısı... Köpekleri Sayesinde Kurtuldu
Organize Suç Örgütü Elebaşı Serkan Kurtuluş Tutuklandı Organize Suç Örgütü Elebaşı Serkan Kurtuluş Tutuklandı
Trump'ın Hürmüz Tehdidine İran'dan Sert Yanıt: 'Blöfleri Bırak, Güvenliğini Düşün' Trump'ın Hürmüz Tehdidine İran'dan Sert Yanıt: 'Blöfleri Bırak, Güvenliğini Düşün'
Reha Muhtar’ın Serveti Ortaya Çıktı: İşte Geride Bıraktığı Mal Varlığı Reha Muhtar’ın Serveti Ortaya Çıktı
CHP'li Belediye Meclis Üyesi 'Azmettiricilik' Suçlamasıyla Tutuklandı! 'Şapkalılar' Suç Örgütüyle İlişki İddiası CHP'li Belediye Meclis Üyesi 'Azmettiricilik' Suçlamasıyla Tutuklandı