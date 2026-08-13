İran'dan Hürmüz Açıklaması: 'Hakimiyet Tamamen Bizde'

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İran Devrim Muhafızları Ordusu Deniz Kuvvetleri Komutanı Tuğamiral Ali Azmayi, Hürmüz Boğazı'na ilişkin açıklama yaptı. İran resmi haber ajansı IRNA'ya göre Azmayi, "Hürmüz Boğazı kapalıdır. Hareketlilik üzerindeki hakimiyetimiz tam ve kararlıdır. Bu boğazdaki hiçbir hareket Devrim Muhafızları Deniz Kuvvetleri mensuplarının gözünden kaçmaz" ifadelerini kullandı.

ABD'li yetkililerin açıklamalarına da değinen Azmayi, "Gerçek, sahada görülmeli, bildirilerde ve Amerikalı yetkililerin açıklamalarında değil" dedi.

Kaynak: AA