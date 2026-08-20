Trump-Kim Zirvesi Yeniden mi? ABD Başkanı Tarih Verdi

ABD Başkanı Donald Trump, Kuzey Kore lideri Kim Jong-un ile bu yıl içinde yeniden bir araya gelmeyi beklediğini bizzat ilan ederek dünya siyasetinde yeni bir diyalog döneminin sinyalini verdi.

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Trump-Kim Zirvesi Yeniden mi? ABD Başkanı Tarih Verdi
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Beyaz Saray’da gazetecilerin karşısına çıkan ABD Başkanı Donald Trump, küresel güvenlik mimarisini yakından ilgilendiren Kuzey Kore politikasına dair ezber bozan bir açıklamada bulundu. Trump, uzun süredir durgun olan Washington-Pyongyang hattını yeniden hareketlendirecek bir zirve niyetini açıkça ortaya koydu.

KASIM AYINDA ASYA’DA KRİTİK RANDEVU

Bir gazetecinin bu yıl içerisinde Kuzey Kore lideri Kim Jong Un ile bir araya gelmeyi bekleyip beklemediğine ilişkin sorusuna yanıt veren Trump, “Evet, görüşeceğim” ifadelerini kullandı.

Trump'ın açıklamalarına karşın Beyaz Saray tarafından iki lider arasında gerçekleşebilecek olası bir zirveye ilişkin henüz resmi bir onaylama veya takvim açıklaması yapılmadı. ABD basını ise Trump'ın kasım ayında Asya'ya yapmayı planladığı ziyaret sırasında Kim Jong Un ile yüz yüze bir görüşme gerçekleştirmeyi özel görüşmelerinde dile getirdiğini aktardı.

DİYALOG KANALLARI AÇILIYOR

Trump tarafından bu hamle Kuzey Kore ile diyalog kanallarını yeniden açmak için bir fırsat olarak görülürken, Amerikalı bazı yetkililer ve analistler tarafından olası bir görüşmeden somut bir ilerleme çıkmasının beklenmediği kaydedildi.

Trump'ın Moraran Eli Gündem Oldu! Beyaz Saray'dan Açıklama GeldiTrump'ın Moraran Eli Gündem Oldu! Beyaz Saray'dan Açıklama GeldiDünya

Kaynak: DHA

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Trump'ın Moraran Eli Gündem Oldu! Beyaz Saray'dan Açıklama Geldi Trump'ın Moraran Eli Gündem Oldu
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