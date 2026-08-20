Prens Harry ve Meghan Markle İngiltere’ye Geri Dönüyor: Maaş ve Saray Yasak

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

İngiliz Kraliyet Ailesi’nden olaylı bir şekilde ayrılarak ABD’nin Kaliforniya eyaletine yerleşen Prens Harry ve Meghan Markle cephesinde ezber bozan bir gelişme yaşandı.

Çift, 6 yıllık sürgünün ardından radikal bir kararla Birleşik Krallık’a kesin dönüş yapmaya hazırlanıyor. İngiliz basınından The Telegraph’ın aktardığı bilgilere göre bu ani dönüşün arkasında, çiftin çocukları 7 yaşındaki Archie ve 5 yaşındaki Lilibet’in eylül ayı itibarıyla İngiltere’de okula başlayacak olması yatıyor.

KRAL CHARLES İLE GİZLİ ZİRVE KARARI NETLEŞTİRDİ

Sürpriz taşınma kararının, 41 yaşındaki Prens Harry’nin geçen ay babası Kral III. Charles ve Kraliçe Camilla ile Highgrove malikanesinde gerçekleştirdiği gizli görüşmede olgunlaştığı öğrenildi. Prens Harry'nin 16 Ağustos Pazar günü taşınma kararını babasına resmen ilettiği, kanser tedavisi gören Kral Charles’ın ise torunlarını ve oğlunu daha sık görecek olmaktan büyük memnuniyet duyduğu belirtildi.

MAAŞ VE SARAY YASAK

Geri dönüş hamlesine rağmen çift için saray protokolleri esnetilmeyecek. Kraliyet rollerinde talep ettikleri "yarı içeride, yarı dışarıda" statüsü kabul edilmeyen Sussex Dük ve Düşesi, ülkeye "çalışmayan kraliyet üyeleri" olarak ayak basacak.

Bu doğrultuda çift, saray bütçesinden hiçbir şekilde ödenek alamayacak. Kraliyete ait resmi saray ve mülklerin dışında, tamamen kendi bütçeleriyle kiralayacakları özel bir konutta yaşayacak.

GÜVENLİK KRİZİ VE DAVALARIN ARDINDAN YENİ SAYFA

Ocak 2020'de "daha huzurlu bir yaşam" diyerek İngiltere'yi terk eden çift, Birleşik Krallık'taki resmi polis koruması haklarını kaybetmiş ve Prens Harry bu konuda devlete açtığı yasal mücadeleyi 2025 yılında kaybetmişti. Ailesinin güvenliğine dair ciddi endişeleri olduğunu her fırsatta dile getiren Harry'nin, tüm bu hukuki savaşlara ve aile içi gerilimlere rağmen taşınma kararı alması, Windsor ailesinde yeni bir dönemin başladığı şeklinde yorumlanıyor.

Kaynak: Haber Merkezi