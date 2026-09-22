Trump BM Kürsüsünde Konuşuyor: İran'la Anlaşma İçin Tarih Verdi

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Birleşmiş Milletler (BM) üyesi ülkelerin liderlerini bir araya getiren BM'nin 81. Genel Kurulu'nun yüksek düzeyli katılım haftası başladı. ABD Başkanı Donald Trump BM kürsüsünde konuşuyor. Trump'ın konuşmasından öne çıkan başlıklar şöyle:

* Barış getireceğim dedim ve dediğimi yaptım. Başkaları güç vaat ederken ben Amerika’nın dünyanın en güçlüsü olması için elimden geleni yaptım.

İRAN'LA ANLAŞMA İÇİN ARA SEÇİM SONRASINI İŞARET ETTİ

* İran'a anlaşma için her şansı verdik. Nükleer görüşmeler için ateşkes yaptık ama İran'ın gemilere yönelik ihlali sürdü. Benden önce İran'a göz yumdular, ben İran'a anlaşma için her şansı verdim sonrasında da harekete geçtik. Ara seçimlerden sonra İran'la bir anlaşmaya varacağımızı düşünüyorum. Onlar şimdi seçimlerde nasıl bir performans göstereceğimi görmek istiyorlar. Ancak ben bir seçime girmiyorum, 2 buçuk yıl daha görevdeyim.

RUSYA-UKRAYNA SAVAŞI

* Ben göreve geldiğimden bu yana 8 savaşı sonlandırdım. Bu savaşların büyük bir kısmı on yıllardan beri devam etmekteydi. Rusya ve Ukrayna liderleriyle de çalışıyoruz, sanırım bunu da halledeceğiz. Savaş cephesinden gelen fotoğraflara bakmak bile istemiyorum.

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