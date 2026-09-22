Orta Doğu'da Kritik Eşik: İran'dan ABD'ye 7 Günlük Hürmüz Boğazı Şartı

İran yönetimi, Hürmüz Boğazı'nın yeniden trafiğe açılması için ABD'ye kritik bir teklif sundu. Japon basınına yansıyan iddialara göre Tahran, Washington'ın deniz ablukasını sona erdirmesi ve diplomasiye dönmesi halinde stratejik boğazı 7 gün içinde deniz trafiğine açmaya hazır olduğunu ara bulucular vasıtasıyla Beyaz Saray'a iletti.

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Orta Doğu'da Kritik Eşik: İran'dan ABD'ye 7 Günlük Hürmüz Boğazı Şartı
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Orta Doğu'da tırmanan bölgesel gerilimin küresel enerji piyasalarını tehdit ettiği bir dönemde, İran ile ABD arasında perde arkasında yürütülen gizli diplomasi trafiğine dair çarpıcı iddialar ortaya atıldı.

Japonya'nın Kyodo Haber Ajansı'na konuşan ismi açıklanmayan İranlı bir hükümet yetkilisi, küresel petrol ticaretinin şah damarı konumundaki Hürmüz Boğazı'nın, ABD'nin deniz ablukasını kaldırması ve diplomasiye dönmesi halinde 7 gün içinde yeniden açmaya hazır olduğunu ara bulucular aracılığıyla ABD'ye ulaştırıldığını ve iki ülke arasında kalıcı bir ateşkes sağlanması amacıyla müzakerelerin yeniden başlatılmasının önerildiğini söyledi.

TRUMP İLE ZİRVE KAPALI, ANLAŞMA KAPISI ARALIK

ABD Başkanı Donald Trump'ın, İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan ile New York'taki Birleşmiş Milletler Genel Kurulu sırasında görüşme talebine işaret eden İranlı yetkili, Trump ile herhangi bir görüşme olasılığı bulunmadığını ancak iki ülke arasında bir anlaşma ihtimali olabileceğini ifade etti.

"Anlaşmaya doğru ilerleme olasılığı var" diyen yetkili, ancak diplomasinin ilerlemesi için Washington'ın "ciddiyet ve kararlılık" göstermesi gerektiğini söyledi.

7 GÜNLÜK HÜRMÜZ SÜRESİ NASIL İŞLEYECEK?

Washington'dan müzakerelere geri dönmesi ve İran'a uyguladığı deniz ablukasını sona erdirmesini beklediklerini ifade eden İranlı yetkilinin açıklamasına göre, bu adımlar atılırsa İran, stratejik öneme sahip Hürmüz Boğazı'nı 7 gün içinde yeniden açmaya ve müzakere masasına dönmeye hazır.

7 ŞART DUYURMUŞTU

İran Ulusal Güvenlik Yüksek Konseyi Genel Sekreteri Muhsin Rızai, 19 Eylül'deki bir açıklamasında, Tahran'ın savaşı sona erdirebilecek müzakereye yeniden başlamak için Washington'a 7 şart sunduğunu belirtmişti.

Rızai, "Savaşın son bulması için İran'ın şartlarını kabul etmek ABD'nin yararınadır. Savaşa tam olarak hazırız" demişti.

Kaynak: AA

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