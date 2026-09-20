Berlin’de Zafer Sol Parti'nin: Elif Eralp'ten Zafer Konuşması

Berlin eyalet seçimlerinde Sol Parti yüzde 24,5'le ilk sırada yer aldı. Zafer konuşması yapan Sol Parti’nin başbakan adayı Elif Eralp, "Berlin’i birlikte değiştireceğiz" dedi.

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Berlin’de Zafer Sol Parti'nin: Elif Eralp'ten Zafer Konuşması
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Almanya'da Berlin ve Mecklenburg-Vorpommern eyaletlerinde düzenlenen seçimde oy verme işlemi yerel saatle 18.00'de sona erdi.

Alman Birinci Televizyonu ARD'nin açıkladığı sandık çıkış anketine göre, Berlin'de eyalet başbakanlığına Elif Eralp'i aday gösteren Sol Parti, yüzde 24,5'le ilk sıraya yerleşti.

Hristiyan Demokrat Birlik Partisi (CDU) yüzde 20 ile ikinci sırada yer alırken, Almanya için Alternatif Partisi (AfD) yüzde 16 oy aldı.

Yeşiller yüzde 15 ve Sosyal Demokrat Parti (SPD) yüzde 12'de kaldı.

Sosyal Adalet ve Ekonomik Anlayış İttifakının (BSW) oy oranı yüzde 5, Hür Demokrat Partinin (FDP) yüzde 2,5 olarak ölçüldü.

Sol Parti, 2023'teki seçime göre oy oranını 12,3 puan artırırken CDU 8,2, SPD 6,4 ve Yeşiller 3,4 puan kaybetti. AfD ise oy oranını 6,9 puan artırdı.

SANDALYE DAĞILIMI

ARD'nin ilk sandalye dağılımı projeksiyonuna göre, 159 sandalyeli eyalet meclisinde Sol Partinin 42, CDU'nun 34, AfD'nin 27, Yeşillerin 26, SPD'nin 21 ve BSW'nin 9 milletvekiliyle temsil edilmesi öngörülüyor.

Bu dağılıma göre, hiçbir parti, mecliste mutlak çoğunluk için gereken 80 sandalyeye tek başına ulaşamıyor.

MECKLENBURG-VORPOMMERN'DE AFD KAZANDI

Sandık çıkış anketine göre, Mecklenburg-Vorpommern eyaletinde AfD yüzde 37 oyla birinci, SPD yüzde 35,5 ile ikinci sırada yer aldı.

Sol Partinin yüzde 7,5, CDU ve Yeşillerin yüzde 5,5'er, BSW'nin yüzde 5 ve FDP'nin yüzde 1,2 oy aldığı tahmin ediliyor.

AfD, 2021'deki seçime göre oy oranını 20,3 puan yükselişle iki kattan fazla artırırken, SPD 4,1, CDU ise 7,8 puan kaybetti.

Projeksiyonlara göre, 71 sandalyeli eyalet meclisinde AfD'nin 27, SPD'nin 26, Sol Partinin 6, CDU, Yeşiller ve BSW'nin ise 4'er milletvekiliyle temsil edilmesi öngörülüyor.

Bu dağılıma göre, hiçbir parti, mutlak çoğunluk için gereken 36 sandalyeye tek başına ulaşamıyor.

Kaynak: AA

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