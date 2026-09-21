Kanada'da Sinagog Önünde Silahlı Saldırı: Biri Polis 2 Kişi Yaralandı
Kanada'nın Ontario eyaletinde, Yahudi cemaatinin kutsal Yom Kippur günü için toplandığı sırada bir sinagog önünde silahlı saldırı düzenlendi. Olayda biri polis memuru, diğeri ise saldırı şüphelisi olduğu değerlendirilen iki kişi yaralanarak hastaneye kaldırıldı.
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Kanada'nın Ontario eyaletine bağlı Belleville kentinde, Yahudi inancına göre yılın en kutsal günü kabul edilen Yom Kippur dolayısıyla cemaat üyelerinin bir araya geldiği sırada korku dolu anlar yaşandı.
KUTSAL GÜNDE SİLAH SESLERİ
ABC News'in haberine göre, pazar günü Sons of Jacob Sinagogu önünde silahlı saldırı düzenlendi. Belleville Polisinden yapılan açıklamaya göre, yerel saatle 19.00 civarında yaşanan olayda biri polis memuru olmak üzere iki kişi yaralandı.
Görgü tanıkları, yaralı kişinin saldırı şüphelisi olduğu yönünde görüş bildirirken, polis saldırıya neyin yol açtığına ve sinagogun ya da Yahudi cemaatinin hedef alınıp alınmadığına dair bilgi paylaşmadı.
Yaralılar hastaneye kaldırılırken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Kaynak: AA
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