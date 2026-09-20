Trump'tan Flaş İran Mesajı: 'Muhtemelen Pezeşkiyan’la Görüşürüm'

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ABD Başkanı Donald Trump, İran konusunda yeni bir karar aşamasında olduğunu belirterek, Tahran’la anlaşma yapılması veya İran’a yönelik daha sert adımlar atılması seçeneklerini değerlendirdiğini söyledi.

Fox News’e konuşan Trump, İran konusunda 'çok da uzak olmayan bir gelecekte' harekete geçilmesi gerektiğini belirtti. Trump, masada İran’la anlaşma yapılması, ülkenin ekonomik olarak baskı altında tutulması veya daha ağır bir askeri seçeneğin değerlendirilmesi bulunduğunu ifade etti.

PZEŞKİYAN'LA GÖRÜŞME SİNYALİ

Trump ayrıca Birleşmiş Milletler Genel Kurulu için New York’a gelecek İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan’la görüşmeye 'muhtemelen' açık olduğunu söyledi. Pezeşkiyan’ın BM’nin 81. Genel Kurulu’na katılması ve genel kurulda İran’a yönelik saldırılar ile ülkesinin tutumuna ilişkin konuşma yapması bekleniyor.

Kaynak: AA