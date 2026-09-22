Trump'tan Rusya Liderine Tek Cümlelik Rest: 'Savaşı Bitir'

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Küresel siyasetin kalbi, an itibarıyla New York'ta atmaya başladı. Görev süresi 31 Aralık'ta dolacak olan Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres'in son kez açılış rolünü üstlendiği ve liderlere hitap edeceği tarihi Genel Kurul öncesinde, ev sahibi konumundaki ABD Başkanı Donald Trump'ın zirve alanına gelişiyle birlikte, New York Polis Departmanı (NYPD) ve Gizli Servis, BM binasının bulunduğu Birinci Cadde üzerinde güvenlik önlemlerini adeta kırmızı alarma geçirdi.

KORUMA ORDUSU EŞLİK ETTİ

Liderlerin kürsüye çıkmasına dakikalar kala Trump'ın geçiş güzergahı tamamen boşaltıldı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan dahil onlarca devlet başkanının da New York'taki üssü olan Türkevi ve BM binası çevresindeki caddeler geçici olarak yaya trafiğine tamamen kapatıldı.

Öncü güvenlik helikopterleri ve zırhlı birliklerin ardından, Cumhurbaşkanlığı makam aracıyla caddeye giren ABD Başkanı Donald Trump ve eşi Melania Trump, hiçbir aksaklık yaşanmadan yoğun koruma kalkanı altında Birleşmiş Milletler binasına geçiş yaptı.

GİRİŞTE CNN'E ÇATTI, PUTİN'E SESLENDİ

BM binasına adım attığı sırada gazetecilerin yoğun ilgisiyle karşılaşan Trump, ayaküstü düzenlediği basın toplantısında yine gündem yarattı.

Kendisinin sert muhaliflerinden olan ve alanda canlı yayın yapan Amerikan medya devine sataşan Trump, "CNN'in burada benimle ilgili haber yapmasına şaşırdım. Burada olmamanız gerekirdi. Beni haber yapmayacağınızı söylemiştiniz. Beni haber yapmamanız gerekirdi" ifadelerini kullanarak kameralar önünde medyayı azarladı.

Ardından gazetecilerin Rusya-Ukrayna savaşına dair sorusunu yanıtlayan ABD Başkanı, Rusya liderine doğrudan mesaj gönderdi. Trump, "Vladimir Putin'e ne söylemek istersiniz?" sorusuna net ve tek cümlelik bir yanıt verdi: "Savaşı bitir."

Kaynak: İHA