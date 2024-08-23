Trump Bir Türlü Uslanmıyor: Yine İzinsiz Şarkı Kullandı

ABD başkan adayı Donald Trump, Beyonce'nin "Freedom" (Özgürlük) şarkısını kampanyasında izinsiz olarak kullandı. Daha önce de Celine Dion'un şarkısını izinsiz kullanan Trump, telif ihlali nedeniyle davalık olabilir.

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Trump Bir Türlü Uslanmıyor: Yine İzinsiz Şarkı Kullandı

ABD'de 5 Kasım'da düzenlenecek başkanlık seçimlerinde Cumhuriyetçilerin adayı olan eski başkan Donald Trump, Beyonce'in şarkısını izinsiz kullandı. Ünlü şarkıcının "Freedom" (Özgürlük) adlı şarkısı, Trump'ın 13 saniyelik kampanya videosunda kullanılırken, Trump'ın kampanya temsilcisi Steven Cheung tarafından yayınlanan video kaldırıldı.

Trump'ın şarkıyı izinsiz şekilde kullandığı ortaya çıktı. Şarkının videonun çekildiği esnada kullanılıp kullanılmadığı veya Cheung'un şarkıyı videoya sonradan ekleyip eklemediği henüz bilinmiyor.

NTV'de yer alan habere göre; Beyonce'nin telif hakları sebebiyle yasal bir adım atabileceği düşünülüyor.

İZNİ HARRIS'E VERMİŞTİ

Sanatçı, Harris'e "Freedom" adlı şarkısını başkanlık kampanyasında kullanmasına izni vermişti.

Ayrıca, Beyonce'nin Kamala Harris'in kampanyası için 4 milyon dolar bağışta bulunacağı ortaya çıktı. 42 yaşındaki şarkıcının kampanya kapsamındaki bir etkinlikte de sahne alacağı ve bunun için programını boşalttığı iddia edildi.

CELINE DION DA TEPKİ GÖSTERMİŞTİ

Öte yandan Kanadalı şarkıcı Celine Dion da başkan adayı Trump'a, şarkısını izinsiz kullanması sebebiyle ateş püskürdü.

ABD başkanlık yarışında Cumhuriyetçi aday Donald Trump, Montana'daki mitingde Dion'ın "Titanik" (1998) filmi için seslendirdiği "My Heart Will Go On" şarkısını kullandı.

Celine Dion'un ekibi, Donald Trump'ı, başkanlık seçim etkinliğinde Dion'un şarkısını "izinsiz" bir şekilde kullanması nedeniyle eleştirdi.

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