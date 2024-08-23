İran'da Saldırı Hazırlığındaki 14 IŞİD Mensubu Yakalandı
İran, terör saldırıları planlayan IŞİD'e mensup 14 kişinin yakalandığını duyurdu. Konuyla ilgili detaylı bilgilerin daha sonra kamuoyuna açıklanacağı bildirildi.
İran İstihbarat Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, Tahran, Elburz, Fars ve Huzistan eyaletlerinde istihbarat ekiplerinin düzenlediği operasyonlar sonucunda terör örgütü IŞİD mensubu 14 kişinin tespit edilerek yakalandığı bildirildi.
Operasyonlarda gözaltına alınan şüphelilerin terör saldırıları düzenlemek amacıyla yasa dışı yollarla İran'a girdiklerinin tespit edildiği aktarıldı.
Konuyla ilgili detaylı bilgilerin daha sonra kamuoyuna açıklanacağı kaydedildi.
Kaynak: AA