Muson Yağmurları Güney Asya'yı Vurdu: 36 Kişi Öldü

Hindistan ve Bangladeş'te etkili muson yağmurlarının neden olduğu sel felaketinde 36 kişi hayatını kaybetti. Sel felaketinde yerleşim yerleri ise sular altında kaldı.

Muson Yağmurları Güney Asya'yı Vurdu: 36 Kişi Öldü

Hindistan'ın doğusundaki Tripura eyaletinde 4 gündür etkili olan muson yağmurları, sel ve heyelanları beraberinde getirdi. Yerleşim yerleri sular altında kaldı.

Afet yönetim yetkililerinin verdiği bilgiye göre 23 kişi hayatını kaybetti, 65 binden fazla kişi evlerini terk etmek zorunda kaldı. Felaketten yaklaşık 1.7 milyon kişi etkilenirken, altyapı ve tarım arazilerinde büyük hasar meydana geldi. Eyalet genelinde sürdürülen kurtarma çalışmalarına Hindistan ordusu da destek veriyor.

BANGLADEŞ’TE 13 CAN KAYBI

Komşu Bangladeş'te de 11 ilde etkili olan şiddetli yağışlar sele yol açtı. Afet Yönetimi Bakanlığı'na göre 13 kişi hayatını kaybetti, yaklaşık 4.4 milyon kişi selden etkilendi. Selde evler, mahsuller ve altyapı büyük hasar gördü.

Kaynak: İHA

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